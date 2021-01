Rynek VC w Polsce pobił rekord mimo pandemii. Miliardy dla start-upów

W 2020 roku 153 fundusze venture capital sfinansowały na polskim rynku równo 300 spółek - wynika z raportu przygotowanego przez PFR Ventures oraz Innovo Venture Partners. Suma inwestycji sięgnęła 2,1 mld zł, wobec 1,2 mld zł rok wcześniej.

Booksy ma już więcej

Wśród wyjść z transakcji (exitów), warto odnotować częściową sprzedaż pakietu Booksy przez Inovo Venture Partners. Jak podaje fundusz, wskaźnik cash-on-cash (CoC) dla tej transakcji wyniósł ponad 10x.Początek roku 2021 przyniósł kolejne spore inwestycje VC w Polskie start-upy. 27 stycznia Booksy poinformowało o zamknięciu rundy C kwotą 70 mln dolarów. Start-up Stefana Batorego pozyskał już łącznie 120 mln dolarów.Przypomnijmy, że w 2019 roku na polskim rynku VC przeprowadzono 269 transakcji, w które zaangażowanych było 85 fundusze. Dostarczyły one do innowacyjnych, polskich spółek ponad 1,2 mld kapitału.Szczególne znaczenie miały wtedy wysokie rundy, które zebrały DocPlanner (344 mln zł), Brainly (120 mln zł) oraz Booksy (115 mln zł).