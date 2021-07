Rynkiem e-commerce rządzi siedem nowych trendów

E-commerce nie poddał się pandemii koronawirusa. Lockdowny nie zatrzymały całkiem gospodarki i w dużej mierze to zasługa sprzedaży przez Internet. Dla wielu branż była ona kołem ratunkowym, w innych przyspieszyła transformację cyfrową. Dla samego sektora e-commerce pandemia to zastrzyk nowych rozwiązań. Przedstawiciele firmy merce.com wytypowali siedem, które zostaną z nami na dłużej. Są one bardzo ważne zarówno dla konsumentów, jak i dla menedżerów firm retailowych.

Nowe podejście do marketplace

Zakupy w aplikacjach mobilnych

Dostawa w formie curbside pickup

Dbanie o "nowych w Internecie"

Bezpośrednio do końcowych klientów

- Skoro przy zakupie pytamy klientów o imię, wypadałoby już później zwracać się do nich po imieniu. Nawet gdy zdają sobie sprawę, że dzieje się to w sposób zautomatyzowany, docenią dbałość o ten drobny detal. Warto pamiętać, że personalizacja w działaniach marketingowych, która stała się już pewnym standardem, to wciąż dopiero pierwszy krok – mówi Marcin Rutkowski, Brand Operations Manager merce.com. - Z czasem spersonalizowana powinna zostać sama zawartość sklepu bądź aplikacji mobilnej, tak by klient uruchamiając ją zobaczył w pierwszej kolejności oferty powiązane ze swoimi ostatnimi zakupami - dodaje.Ogromna popularność serwisów marketplace przekonała producentów, że nie wszystkich klientów zdołają przyciągnąć do własnego sklepu, bo dla części z nich zakupy internetowe zawsze będą zaczynać się i kończyć na Allegro czy Amazonie – zwracają uwagę analitycy. Dlatego też marki zabiegają o to, aby dotrzeć ze swoją ofertą tam, gdzie kupujący internauci spędzają najwięcej czasu.Ostatnie miesiące to czas silnej ekspansji marketplace'ów, zarówno pod względem oferty, jak i rosnącej ich liczby - rozwijają je sieci sprzedaży i supermarkety, pojawiają się serwisy skupione na konkretnej branży czy aplikacje z jedną grupą produktów. Dla marek z własnym sklepem to nie zawsze dobra wiadomość - ten sam produkt w ofercie danego miejsca zakupowego może lepiej pozycjonować się w wyszukiwarce. Dostępny w tej samej cenie może być nawet tańszy dla użytkowników premium serwisu, którzy otrzymują np. darmową dostawę.Dlatego eksperci podpowiadają producentom, by przeanalizowali swoją strategię wobec marketplace'ów i nie starali się sprzedawać wszystkiego wszędzie, gdzie się da. Coraz więcej firm podchodzi w bardziej przemyślany sposób do współpracy z miejscami zakupowymi, np. decydując się na jedną, kluczową współpracę, a wycofując się w tym czasie z innych miejsc.W ostatnich latach większość wizyt w sklepach internetowych odbywa się za pomocą urządzeń mobilnych i blisko połowa zakupów finalizowana jest już przez smartfony i tablety. W młodszych grupach wiekowych, ale też w przypadku takich produktów, jak odzież, kanał mobile zdecydowanie jest dominujący.Mobilny trend wyraźnie wzmocniły w ostatnich miesiącach aplikacje zakupowe. Uruchomienie przez sieci handlowe własnej aplikacji w czasie pandemii dało wyraźny sygnał, że nie przeczekają one trudnego czasu, jeśli nie postawią na Internet. Aplikacje mają nie tylko aspekt wizerunkowy. Pozwalają sklepom na wysyłanie powiadomień o rabatach czy wręczanie kuponów lojalnościowych, stają się sposobem budowania w pełni omnichannelowego ekosystemu.Podczas lockdownów pomysł z odbiorem internetowych zakupów na miejscu w sklepie miał w sobie coś z pandemicznej prowizorki, zwłaszcza że czasem odbywał się on faktycznie z krawężnika pod marketem – zaznaczają autorzy analizy. Szybko okazało się jednak, że ten model jest po prostu bardzo wydajny, także bez obowiązku utrzymania dystansu społecznego. Zgodnie z badaniami Digital Commerce, w USA już blisko połowa sieci sprzedaży umożliwia odbiór zakupów internetowych w systemie curbside pickup (tzw. odbiór z krawężnika preferujący realizację zamówienia na ulicy). Oznacza to, że powstaje spora grupa konsumencka, dla której takie rozwiązanie jest preferowane i jego posiadanie przez sklep może być decydujące przy wyborze miejsca na zakupy.Czytaj: Pakiet VAT e-commerce już działa. "Paczki z Chin będą droższe, bo droższe być powinny" Grupa konsumentów, która w czasie pandemii odkryła sposób zakupów przez Internet miała swoje powody, by przez wiele lat ich nie zauważać. W obiegowej opinii kupowanie online uchodziło za trudne, ryzykowne i zbytnio rozciągnięte w czasie. Pierwszą z wad neutralizuje poprawianie sklepów, tak by trudniej było się w nich zgubić. Remedium na pozostałe dwie jest posiadanie jak największej liczby opcji zapłaty i dostawy, by użytkownicy trafiali na rozwiązania, które już skądś znają i mają do nich zaufanie.Do nowych klientów warto też wyciągnąć pomocną dłoń uruchamiając infolinię lub czat i umieszczając w sklepie widoczną zachętę do skorzystania z tych usług w razie wątpliwości – zalecają eksperci merce.com. Taka inwestycja może szybko się zwrócić. Jak wynika z raportu firmy Sygnifyd, w odróżnieniu od „łowców okazji", nowi klienci chcą po prostu robić normalne zakupy i wydają średnio 163 proc. więcej niż standardowy klient przed pandemią.Czytaj: Amazon, Microsoft i DHL to ulubione marki hakerów Współpraca z hurtowniami i ogólnokrajowymi sieciami sprzedaży bywa wygodna szczególnie dla producentów wyspecjalizowanych w wąskim asortymencie i działających w niszowej branży. Sporo z nich do niedawna traktowało sklep internetowy bardziej jak wizytówkę niż rzeczywisty kanał sprzedaży. Pandemia pokazała, że przy pełnym zamknięciu stacjonarnego handlu e-sklep pozostaje dla firmy produkcyjnej skutecznym sposobem prowadzenia sprzedaży.W takim modelu jednak sprzedaje się już zwykle nie do hurtowni czy pośredników, a prosto do klientów. Wymaga to przestawienia myślenia z B2B na B2C i kierowania przekazu nie do przedstawicieli handlowych, a do osób, które będą faktycznie używać sprzedawany produkt.- Jeszcze przed pandemią dla jednego z naszych klientów, producenta kominów i wentylacji, przygotowaliśmy funkcjonalną platformę B2B znacznie usprawniającą składanie u niego zamówień przez kontrahentów. Później poszliśmy za ciosem i uruchomiliśmy także zwykły sklep, gdzie zamówienia może składać każdy, co dla tej firmy było nowością. Szybko okazało się, że bezpośrednia sprzedaż ma ogromny potencjał, a do tego daje menedżerom firmy dużo bogatszy obraz rynku niż mieli kiedy kontaktowali się głównie z hurtowniami - komentuje Marcin Rutkowski z merce.comPodobne doświadczenie było udziałem wielu sprzedawców za sprawą pandemii, więc można się spodziewać, że coraz więcej producentów będzie chciało iść tą drogą – konkludują autorzy opracowania.