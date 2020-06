Ryvu Therapeutics z nową strategią. Chce wydać na inwestycje 227 mln zł

Zarząd Ryvu Therapeutics, spółki biotechnologicznej z siedzibą w Krakowie, 15 czerwca 2020 r. przyjął nową strategię spółki na lata 2020-2022. Na realizację jej elementów firma planuje przeznaczyć do końca 2021 r. 227,4 mln zł,

Na realizację przyjętej strategii Ryvu Therapeutics planuje przeznaczyć do końca 2021 roku 227.4 mln zł, z czego 33.5 mln zł na rozwój SEL120 w AML/MDS, w tym zakończenie badania fazy I, 34.3 mln zł na rozwój kliniczny SEL120 poprzez rozpoczęcie nowej I fazy badania klinicznego w wybranych wskazaniach guzów litych.





Koszty operacyjne związane z głównie z wydatkami na badania i rozwój nad nowymi kandydatami na leki był w pierwszym kwartale 2020 r. na stabilnym poziomie i wyniosły 18,6 mln zł wobec 18,4 mln zł w analogicznym okresie przed rokiem. Strata operacyjna zmniejszyła się do blisko 5 mln zł wobec 9,7 mln zł w pierwszym kwartale 2019. Na koniec marca 2020 środki pieniężne i ekwiwalenty wyniosły ponad 51 mln zł.Ryvu zostało założone w 2007 roku przez Pawła Przewięźlikowskiego (obecnego prezesa Ryvu Therapeutics) oraz Bogusława Sieczkowskiego (obecnego prezesa Selvita). Do września 2019 roku Ryvu funkcjonowało pod nazwą Selvita w hybrydowym modelu złożonym z dwóch niezależnych obszarów biznesowych: segmentu innowacyjnego (własne projekty odkrywania oraz rozwoju leków oraz badań klinicznych) oraz segmentu usługowego (usługi CRO świadczone na rzecz zewnętrznych klientów).Selvita była notowana na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie od 2014 roku.We wrześniu 2019 roku, w rezultacie podziału segment usługowy (CRO) został wydzielony do odrębnej spółki, a spółka zmieniła nazwę na Ryvu Therapeutics a spółka CRO przyjęła nazwę Selvita.Ryvu Therapeutics zostało założone w 2007 roku (jako Selvita), obecnie zatrudnia 150 naukowców, z których 80 posiada stopień naukowy doktora. Główna siedziba Spółki znajduje się w Krakowie.