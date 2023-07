Rywalizują liderzy cyfrowej produkcji. Najwyższy czas się zgłosić

Napływają zgłoszenia do wyjątkowego konkursu. Chodzi o najciekawsze wdrożenia idei Przemysłu 4.0 w polskim przemyśle oraz najlepsze technologie, produkty, usługi dla nowoczesnej produkcji.

Konkurs The Best of Industry 4.0 obejmuje 2 kategorie - obie, bliskie praktyki, pokazują, jak postępuje procers digitalizacji w polskiej gospodarce

Fabryka przyszłości to kategoria kompleksowa obejmująca cały cyfrowy ekosystem zakładu. Dostawcy technologii i usług mogą zgłaszać pojedyncze innowacyjne produkty i rozwiązania.

Kandydatury można zgłaszać tylko do 14 sierpnia. Rozstrzygnięcie konkursu - podczas uroczystej gali w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach 3 października 2023 r.

Konkurs The Best of Industry 4.0 (to jego II edycja) animowany jest przez portal gospodarczy WNP.PL, specjalizujący się w dostarczaniu informacji o najważniejszych gałęziach przemysłu i trendach w nowoczesnej gospodarce.

Laureaci dwóch kategorii pokazują swoimi przykładami, jak zmienia się produkcja w Polsce

Pierwsza edycja potwierdziła silną potrzebę wskazywania najlepszych praktyk, dzielenia się unikatowym doświadczeniem związanym z procesami cyfryzacji przemysłu, najnowszymi technologiami i ich biznesowym wykorzystaniem. Kategorie konkursu uzupełniają się, by stworzyć obraz nowoczesnej produkcji w Polsce.

Kategoria: „Zakład produkcyjny”

Obiekt przemysłowy/zakład produkcyjny, w którym skutecznie wprowadzono rozwiązania Przemysłu 4.0, a umiejętnie zaplanowany i sprawnie przeprowadzony proces cyfryzacji przyniósł wymierne efekty. Tu jury wybierało obiekt, placówkę, wytwórnię, gdzie zrealizowano w praktyce ideę „fabryki przyszłości”, implementując technologie Przemysłu 4.0, a przeprowadzony proces cyfryzacji może stanowić wzór, jeśli chodzi o skuteczność, efektywność i kreatywność.

Kategoria: „Technologia”

Wyjątkowe, innowacyjne, wyprzedzające konkurencję rozwiązanie dla przemysłu, które zdecydowanie usprawnia procesy, stwarza unikatowe możliwości, wprowadza użytkownika na nowy poziom cyfrowej transformacji. Tu rywalizowali producenci rozwiązań technologicznych (urządzenia, maszyny, instalacje, stanowiska i linie produkcyjne), które wprowadziły ich użytkownika na nowy poziom cyfrowej transformacji.

Do współpracy przy ocenie zgłaszanych projektów The Best of Industry 4.0 zaprosimy po raz kolejny przedstawicieli najnowocześniejszych firm europejskiego i polskiego przemysłu, wiodących dostawców i wdrożeniowców, praktyków, naukowców i ekspertów w dziedzinie Przemysłu 4.0.

Kandydatury można zgłaszać do 14 sierpnia 2023 r. przesyłając je na adres mailowy ranking@ptwp.pl, w temacie maila należy wpisać: „Zgłoszenie – The Best of Industry 4.0”. Regulamin zawierający kryteria oceny i formalne wymagania dotyczące zgłoszenia - w załączniku.

Wyjątkowym wydarzeniem będzie rozstrzygnięcie konkursu połączone z wręczeniem nagród podczas uroczystej wieczornej gali w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach 3 października 2023 r.

- Po to, by pozostać konkurencyjnym, aby się rozwijać, przemysł musi stosować najnowsze technologie, wykorzystywać sztuczną inteligencję oraz autonomiczne urządzenia i roboty współpracujące ze sobą i z człowiekiem w ramach jednego systemu. Dane stanowią paliwo tak rozumianej nowoczesnej produkcji, która jednak musi być także efektywna energetycznie i zrównoważona - przyjazna środowisku i klimatowi - wskazał Wojciech Kuśpik, prezes zarządu PTWP w trakcie ubiegłorocznej gali.

Konkurs dla firm wielkich i mniejszych. Liczy się kreatywność, efektywność, skuteczność

Tak jak w ubiegłym roku konkurs będzie towarzyszył jesiennym wydarzeniom dedykowanym tym, którzy aktywnie i bezpośrednio uczestniczą w transformacji polskiego przemysłu, wdrażają u siebie czy u partnerów biznesowych rozwiązania Przemysłu 4.0, są zaangażowani w procesy, określane łącznie mianem IV rewolucji przemysłowej.

Chodzi o odbywające się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach wydarzenia poświęcone polskiej gospodarce, przemysłowi i nowoczesnej produkcji: targi TOOLEX i konferencję Przemysł 4.0.

Konkurs nie narzuca kryteriów związanych z wielkości firmy, skalą jej działalności czy jej stażem na rynku. W ubiegłym roku wśród laureatów znaleźli się zarówno potentaci polskiej automatyzacji, znani dostawcy innowacyjnych urządzeń, jak i rozwijające się firmy o start-upowym rodowodzie, które zaistniały w cyfrowej branży poprzez pojedyncze rozwiązanie technologiczne - za to o przełomowych, innowacyjnych funkcjach, które wnoszą szczególną jakość do nowoczesnej produkcji.