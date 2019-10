Ryzyka implementacji rozwiązań 4.0. Przemysł potrzebuje niezależnej weryfikacji

W przemyśle brak odpowiedniej weryfikacji urządzeń i procesów wprost przekłada się na koszty poniesione wskutek awarii, niewspółmiernie wysokie w stosunku do tego, co trzeba wydać na minimalizację ryzyka - mówi Marek Barnaś, wiceprezes TÜV NORD Polska. - Dotyczy to także nowych rozwiązań stosowanych w Przemyśle 4.0.

- Polska jest zaawansowana, jeśli chodzi o świadomość implementacji rozwiązań 4.0. Większość dużych firm produkcyjnych w naszym kraju prowadzi już pojedyncze projekty lub zastanawia się nad ich podjęciem.Takie firmy jak nasza, z sektora Testing, Inspections, Certification, powinny promować wśród przedsiębiorców, którzy używają nowych technologii, konieczność poddawania ich weryfikacji pod kątem bezpieczeństwa, niezawodności, potencjalnych błędów.- To rynek rozwijający się. Rośnie liczba menedżerów, którzy mają świadomość, że usługi, o których mówię, są potrzebne. Rosnąć będzie także liczba firm, z powodu malejących kosztów, implementujących rozwiązania Przemysłu 4.0.Zamówienia pojawiają się, ale są to usługi mocno zindywidualizowane, uzależnione od potrzeby klienta, ale także od jego świadomości. Zewnętrzne konsultacje prowadzone przez ludzi niezależnych od dostawców oferują wartość dodaną do całego projektu. W sposób obiektywny pokazują całe spektrum ryzyk i zagrożeń związanych z jego implementacją.- Gdy zajmowałem się bezpieczeństwem procesowym, szczególnie zagrożeniem związanym z uwolnieniem się do środowiska niebezpiecznych substancji, mówiłem menedżerom o przykładach z całego świata pokazujących, że koszty awarii instalacji przemysłowych są wielokrotnie wyższe niż to, co wyda się na działania minimalizujące ryzyko: inwestowanie w nowe urządzenia zabezpieczające i modernizację starych.Słyszymy o słonych karach dla firm, które nie zabezpieczyły odpowiednio baz danych osobowych. A to tylko czubek góry lodowej. Proszę sobie wyobrazić, jak duże straty ponosi firma spożywcza, gdy ulegnie awarii system dozujący składniki produktu.Powiedzenie mówi „Polak mądry po szkodzie.” W przemyśle brak odpowiedniej weryfikacji urządzeń i procesów wprost przekłada się na duże koszty poniesione na skutek awarii.- Energetyka jest w przededniu, a właściwie w obliczu, ogromnych zmian z uwagi na kryzys klimatyczny. Będzie musiała się przeorganizować w szybkim tempie, ale w przemyślany sposób. Nadchodzi ogromna zmiana technologiczna: odnawialne źródła energii, a być może także energia jądrowa. Niesie ona szanse, ale i potrzebę zaimplementowania usług oceny przez niezależnych ekspertów systemów czuwających nad bezpieczeństwem produkcji i dystrybucji energii.- Te obszary są dobrze rozpoznane. Świadomość zagrożeń, szczególnie w petrochemii, jest dość spora. Niemniej pozostaje wiele do zrobienia w zakresie ich zminimalizowania.- Zdecydowanie poszerzamy zakres naszych usług tak, aby maksymalnie zbliżyć się do klienta i jego oczekiwań oraz obsłużyć praktycznie każdą inwestycję przemysłową: budowę hali, linii technologicznej, całego zakładu produkcyjnego. Jesteśmy przygotowani do zrobienia tego od strony budowlanej, mechanicznej, elektrycznej, cyfrowej. W taki sposób, aby nasz klient, dla którego inwestycja jest unikatowa zarówno pod względem czasu, jak i technologii, był bezpieczny i pewny, że pieniądze na rozwój jego firmy są wydawane właściwie, a w całym procesie inwestycyjnym nie wpadnie na rafy.- Tak. Poszerzyliśmy nasze usługi związane z bezpieczeństwem maszyn. Od pojedynczych po zespoły złożone z kilkudziesięciu, kilkuset sztuk sterowanych przez jeden system. Mamy ofertę w zakresie doradztwa procesowego. Jeśli do tego dodamy usługi związane z branżą budowlaną, otrzymujemy model gwarantujący kompleksowe wsparcie inwestycji.- Negocjujemy takie oferty. Kilka, nazwijmy to częściowych usług, już realizujemy. W sumie pokazują one pełne spektrum naszych możliwości.Uczestniczmy też, i to również jest nowa usługa w TÜV NORD Polska, w dużych przetargach na skomplikowane, trwające po kilka lat projekty inwestycyjne. Nie mogę mówić o szczegółach, ale chodzi o duże przedsięwzięcia energetyczne. Biorąc pod uwagę nasze referencje i kompetencje w TÜV NORD Group, liczę, że jako jednostka strony trzeciej będziemy w nich w najbliższych latach brani pod uwagę. Nasze doświadczenie w niektórych obszarach jest unikatowe. Tylko kilka firm na świecie je posiada.- Jako niezależna jednostka bierzemy udział w realizacji różnorakich projektów zarówno od strony inwestora, jak i producenta czy wykonawcy poszczególnych rozwiązań. Do grona klientów TÜV NORD należą m.in.: Hitachi Power Europe, Sefako, GE, Vattenfall, Siemens, EWE Polska oraz Saipem.Czytaj także: Są plany budowy małego reaktora jądrowego w Polsce W latach 2013-2016 byliśmy odpowiedzialni za odbiór rurociągów przy inwestycji Budowy Terminala LNG. W kwietniu br. została podpisana przez Polskę umowa o dofinansowanie z UE na rozbudowę Terminala w Świnoujściu, także cieszę się, że inwestycja dalej będzie się rozwijać, a jak by nie było, TÜV NORD miał w tym swój udział!