Ryzyko kursowe głównym wyzwaniem dla Asseco w inwestycjach za granicą

Pomimo pewnych trudności, głównie na rynkach zagranicznych, Asseco odnotowało bardzo dobry wynik za I kwartał 2023 roku - spółka osiągnęła skonsolidowane przychody netto na poziomie 4,33 mld zł.

Dywersyfikacja w zakresie rynków okazała się kluczem do sukcesu Asseco.

Działalność na rynkach zagranicznych podlega wahaniom związanym przede wszystkim z ryzykiem kursowym.

Polska grupa informatyczna Asseco Poland w pierwszym kwartale 2023 roku miała skonsolidowane przychody netto na poziomie 4,33 miliarda złotych. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 108,1 miliona złotych.

Pojawia się niewielkie wyhamowanie zamówień wśród firm na usługi informatyczne

- Utrzymujemy naszą dywersyfikację. Prowadzimy biznes na różnych rynkach, w różnych sektorach i to się nie zmienia, jest to pozytywny czynnik wpływający na to, że wiedzie nam się bardzo przyzwoicie. Drugim takim czynnikiem jest solidna baza klientów: długoterminowe relacje z nimi i kontrakty powodują, że z optymizmem patrzymy na kolejne okresy. Obserwujemy utrzymujący się popyt na rozwiązania i chociaż widzimy jakieś lekkie schłodzenie i spadek dynamiki wzrostów w wydatkach informatycznych przedsiębiorstw, nie wiemy, czy to jest jakiś trend. U nas jeszcze nie jest widoczny - zaznaczył Marek Panek, wiceprezes Asseco, podczas konferencji prasowej.

W ramach segmentu Formula Systems, który prowadzi działalność na rynkach Ameryki Północnej, Izraela i Europy, nastąpił pewien spadek w przychodach ze sprzedaży w I kwartale 2023 roku w stosunku do tego samego okresu w 2022 roku, głównie za sprawą różnic kursowych. Te różnice wpływają również na działania Asseco International. W Asseco Poland z kolei efektu kursowego w ogóle nie ma, dlatego są tam największe wzrosty przychodów - podkreślali przedstawiciele spółki.

Rząd techniczny na Słowacji szansą na poprawę sytuacji na tamtejszym rynku

- W zeszłym roku wzrosty spółki Asseco wynosiły po 20 proc. w I kwartale 2022 roku, głównie za sprawą dużego efektu różnic kursowych. Z kolei w tym roku te różnice kursowe działają w drugą stronę, stąd ten wzrost nie jest taki dynamiczny. Jednak, jak sobie przeliczyliśmy wzrost organiczny w kursach stałych, to on jest na bardzo podobnym poziomie, co w zeszłym roku - zaznaczył Panek.

- W przypadku inwestycji Asseco International nadal pojawiają się znaki zapytania związane z rynkiem słowackim, w szczególności w zakresie usług publicznych. Następuje jedna pewien pozytywny zwrot wobec zeszłego roku i pojawia się nadzieja, że w związku utworzeniem rządu technicznego na Słowacji sytuacja się poprawi - argumentowała Karolina Rzońca-Bajorek, wiceprezes Asseco.

Szczególny przypadek w inwestycjach grupy Asseco stanowiła Turcja. - Tam - ze względu na spadek wartości lokalnej waluty - na transakcjach walutowych spółka miała w zeszłym roku plus 9 milionów, a w tym mamy już minus 3 miliony - podsumowała Rzońca-Bajorek.