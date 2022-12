Rząd chce blokować niektóre strony internetowe

Ministerstwo Cyfryzacji zakończyło konsultacje projektu ustawy o ochronie małoletnich przed dostępem do treści nieodpowiednich w internecie. Chodzi przede wszystkim o ograniczenie możliwości korzystania ze stron o charakterze pornograficznym.

Rząd o planach blokowania pornografii dla dzieci mówił już od dłuższego czasu. Właśnie zakończyły się konsultacje w tej kwestii.

By to osiągnąć podjęte będą działania na dwóch płaszczyznach. Po pierwsze, abonenci (w tym przypadku są to rodzice) mają uzyskać możliwość korzystania ze skutecznych i prostych narzędzi do blokowania treści pornograficznych. O usłudze blokowania treści pornograficznej przedsiębiorcy będą musieli informować klienta przed podpisaniem umowy.

Po drugie, prowadzona będzie edukacja rodziców, by zdawali sobie sprawę z potrzeby korzystania z tego typu narzędzi. Minister będzie mógł nałożyć karę pieniężną na dostawcę dostępu do internetu, który nie wypełnia lub nienależycie wypełnia obowiązki z ustawy. Część przedsiębiorców protestowała przeciwko takiemu rozwiązaniu.

Janusz Cieszyński, minister do spraw cyfryzacji i pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa, zapowiada jednak pewne ustępstwa.

