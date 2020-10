Rząd Indii ostrzega Amazona i Flipkart przed sprzedażą towarów z Chin

Rząd Indii ostrzegł platformy e-handlowe Amazon i Flipkart, że współpracujący z nimi sprzedawcy nie przestrzegają przepisów nakazujących im oznaczanie kraju pochodzenia produktów. Z powodu tarć politycznych Indie chcą utrudnić handel z Chinami.

Rząd w Delhi poinformował lokalne filie Amazona i Flipkart, że będzie egzekwował przestrzegania przez serwisy przepisów nakazujących oznaczanie kraju pochodzenia sprzedawanych za ich pośrednictwem produktów. Jak wynika z pisma przekazanego platformom przez ministerstwo ds. konsumentów, firmy mają 15 dni na naprawienie błędu - w przeciwnym wypadku będą musiały liczyć się z sankcjami. Jak jednak poinformowała agencja Reutera, indyjskie władze nie sprecyzowały, o jakie dokładnie kary chodzi.

Według indyjskich komentatorów działanie rządu jest odpowiedzią na trwający od czerwca konflikt graniczny między Indiami a Chinami w Himalajach i stanowi część strategii Delhi w kierunku zablokowania importu chińskich towarów. Władze Indii zakazały już korzystania w kraju ze 177 chińskich aplikacji mobilnych, w tym z serwisów AliExpress i TikToka, oraz nałożyły dodatkowe procedury utrudniające handel z ChRL.

Amazon nie po raz pierwszy boryka się w przeszkodami legislacyjnymi w Indiach. W ubiegłym roku tamtejsze władze wprowadziły rygorystyczne zasady odnośnie zagranicznych inwestycji e-handlowych w kraju, co zmusiło koncern do zmiany struktur biznesowych i doprowadziło do napięć na linii Delhi-Waszyngton. Z kolei w styczniu Komisja ds. Konkurencji w Indiach wszczęła śledztwo ws. Amazona i Flipkart, oskarżając koncerny o praktyki monopolowe i sztuczne zaniżanie cen.