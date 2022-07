Rząd planuje uruchomienie bazy danych o dostępności szerokopasmowego internetu

Rząd pracuje nad nowelizacją ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, która m.in. pozwoliłaby na wdrożenie bezpłatnej bazy danych o dostępności szerokopasmowego internetu - wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów wpisano w środę projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Zaznaczono, że jest to element reformy w Komponencie C1.1. Zapewnienie powszechnego dostępu do szybkiego internetu - rozwój infrastruktury sieciowej Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

Wyjaśniono, że projektowana ustawa procedowana jest w celu wprowadzenia ułatwień w prowadzeniu inwestycji w zakresie sieci szerokopasmowych oraz zwiększenia dostępu do informacji o usługach szerokopasmowego internetu dla obywateli. Jak wskazano, dotychczas brak jest publicznego systemu, który jako baza danych prezentowałby aktualizowane w sposób ciągły informacje o punktach adresowych, które są w zasięgu sieci szerokopasmowych. Ponadto na szczeblu lokalnym brak jest instytucji, która wprost wspierałaby inwestycje szerokopasmowe oraz zapewniała obywatelom dostęp do informacji w tym zakresie.

W uzasadnieniu projektu wskazano, że w związku z brakiem tego rodzaju bazy danych obywatele nie mają odpowiedniego dostępu do informacji o tym, czy mogą skorzystać z wybudowanych sieci szerokopasmowych, a w razie ich braku - jakiego rodzaju usługi są świadczone, jaka jest oferta dostępu do internetu szerokopasmowego oraz z kim należy się skontaktować w celu zawarcia umowy i kiedy będą dostępne usługi w ich okolicy. Z drugiej strony - zaznaczono - przedsiębiorcom telekomunikacyjnym brakuje wiedzy o pustostanach, a więc punktach adresowych, gdzie na pewno nie znajdą klienta na swoje usługi.

W wykazie podano, że projektowana ustawa przewiduje środki, które mają na celu m.in. wdrożenie i utrzymanie publicznego, nieodpłatnego Systemu Informacyjnego o Dostępie do Usług Stacjonarnego Internetu Szerokopasmowego (SIDUSIS). Oprócz informacji o możliwych lub planowanych usługach miałby on umożliwiać m.in. zgłaszanie potrzeb na usługi bezprzewodowej i przewodowej transmisji danych zapewniających stacjonarny szerokopasmowy dostęp do internetu, a także wyszukiwanie dostawców, którzy mogą je zrealizować, i automatyczne ich powiadamianie. SIDUSIS miałby również pozwalać na oznaczanie lub odznaczanie danego punktu adresowego jako pustostanu.

Projekt przewiduje także środki na wyznaczanie w urzędach gmin tzw. koordynatorów szerokopasmowych.

Za opracowanie projektu ustawy odpowiada Janusz Cieszyński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Przyjęcie projektu przez rząd planowane jest na III kwartał 2022 r.