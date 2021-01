Rząd przyspiesza digitalizację polskiej gospodarki

W tym roku zaczną działać huby innowacji cyfrowej, które mają przyspieszyć digitalizację polskiej gospodarki - mówi wicepremier, szef MRPiT Jarosław Gowin. Jak dodał, rusza konkurs, który wyłoni 16 najsilniejszych polskich ośrodków naukowo-biznesowych wspierających cyfrową transformację.

Wicepremier, minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin powiedział, że wybrane - w ramach programu Komisji Europejskiej "Cyfrowa Europa" - huby, po uzyskaniu pozytywnej oceny KE, otrzymają dofinansowanie.

"Łącznie na Polskę Komisja Europejska przeznacza 55 mln euro. To jest połowa środków przewidzianych na działalność Europejskich Hubów Innowacji Cyfrowych" - wskazał Gowin.

Dodał, że drugie 55 mln euro dostarczy Polska, dzięki czemu większość usług, świadczonych biznesowi przez te ośrodki będzie bezpłatna.

Celem rozpoczynającego się 29 stycznia konkursu jest wyłonienie najsilniejszych polskich ośrodków naukowo-biznesowych (tzw. EDIH), mających oferować usługi zarówno dla firm z sektora prywatnego, jak i administracji publicznej. Za przeprowadzenie konkursu w Polsce jest odpowiedzialne Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. "Czas na złożenie aplikacji to miesiąc - do 1 marca" - wskazał szef resortu. Do 31 marca MRPiT ogłosi wyłonionych kandydatów. Według Gowina zainteresowanie konkursem jest ogromne. "Wszyscy zainteresowani są już blokach startowych. Wyłonieni kandydaci - maksymalnie 16 potencjalnych hubów - mają do 27 kwietnia termin składania aplikacji do KE" - wyjaśnił.

KE zakłada, że umowy o dofinansowanie zostaną zawarte w III kwartale br. "Huby rozpoczną działalność w tym roku" - zapowiedział szef MRPiT. Finansowanie przewidziane jest na sześć lat do 2027 r. Gowin podkreślił, że to "bardzo atrakcyjny aspekt, bo zapewnia stabilność finansowania". "Sądzimy, że wśród aplikujących będą głównie konsorcja złożone z instytutów naukowych, uczelni, parków technologicznych, ale także prywatnych firm świadczących usługi związane z transformacją cyfrową" - powiedział.

"Huby będą pomagać w cyfrowej transformacji firm w zakresie informacyjno-promocyjnym, demonstracyjnym, edukacyjno-szkoleniowym, doradczym i wdrożeniowym. Będą pomostem między przedsiębiorcami i administracją publiczną a dostawcami gotowych do wdrożenia technologii, podmiotami świadczącymi usługi edukacyjne, usługi szkoleniowe, start-upami" - wskazał.

Wicepremier zwrócił uwagę, że udział w projekcie "Cyfrowa Europa" to ważny element przyspieszenia digitalizacji polskiej gospodarki, który jest pilną potrzebą w czasach pandemii. "To się wpisuje zarówno w europejski plan odbudowy, obligujący państwa członkowskie UE, by minimum 20 proc. środków uzyskanych w ramach krajowych planów odbudowy było przeznaczonych na cyfryzację. Ale też w przygotowywaną przez mój resort nową politykę przemysłową Polski" - podkreślił minister Gowin.