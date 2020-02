Rząd tworzy podwaliny pod rozwój sztucznej inteligencji

Planujemy utworzenie centrum organizacji i zarządzania polityką rozwoju sztucznej inteligencji. Powstanie też Wirtualny Instytut Badawczy, który łączył będzie i wspierał zespoły badawcze rozproszone w różnych ośrodkach akademickich - powiedziała wiceminister cyfryzacji Wanda Buk.

Buk w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" zaznaczyła, że resort jest na etapie redakcji finalnego tekstu "Polityki rozwoju sztucznej inteligencji w Polsce na lata 2020-2027".

"Do końca lutego zamierzamy przekazać projekt do zatwierdzeniu przez rząd, a następnie go opublikować. Dokument wypracował zespół powołany na podstawie memorandum czterech ministerstw: Ministerstwa Cyfryzacji, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii (obecnie Ministerstwo Rozwoju), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (dziś Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej)" - mówi Buk.

Wiceminister powiedziała, że zespół chce przedstawić taką politykę dotyczącą sztucznej inteligencji (SI), która odpowiada na podstawowe wyzwania, jakie niesie SI dla autonomii człowieka oraz dla konkurencyjności naszej gospodarki w warunkach globalnej rywalizacji technologicznej.

"Nie chcemy się z nikim ścigać, chcemy natomiast ustanowić trwałe podstawy dla rozwoju tej technologii w Polsce i rozwoju polskiej własności intelektualnej" - dodała.

"Przede wszystkim jednak naszą misją jest wsparcie społeczeństwa, produktywności naszej gospodarki. Jednym z naszych celów gospodarczych jest włączenie Polski do grupy państw, które są rozpoznawalne jako wytwórcy systemów SI" - zadeklarowała Buk.