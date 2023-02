Rząd USA: Japonia i Holandia zawarły porozumienie w sprawie ograniczenia eksportu chipów do Chin

Japonia i Holandia zawarły porozumienie zgodnie z którym nałożą nowe ograniczenia na eksport narzędzi do produkcji chipów do Chin, poinformował we wtorek w Waszyngtonie zastępca sekretarza Departamentu Handlu Don Graves.

"Nie możemy teraz rozmawiać o umowie" - powiedział zastępca sekretarza Departamentu Handlu Don Graves na marginesie wydarzenia w Waszyngtonie.

Bloomberg poinformował w piątek, że umowa została sfinalizowana, a dwie osoby zaznajomione ze sprawą potwierdziły później tę wiadomość Reuterowi.

W październiku Stany Zjednoczone nałożyły surowe ograniczenia eksportowe na dostawy narzędzi do produkcji chipów do Chin, starając się ograniczyć zdolność Pekinu do wzmocnienia przemysłu chipowego i zwiększenia jego zdolności wojskowych.

Aby ograniczenia były skuteczne, Waszyngton musiał jednak wprowadzić na pokład Holandię i Japonię, gdzie znajdują się między innymi potęgi produkujące chipy ASML i Tokyo Electron, pisze Reuters.

Urzędnicy z Holandii i Japonii byli w Waszyngtonie w piątek, omawiając szeroki zakres kwestii w rozmowach prowadzonych w przez doradcę ds. bezpieczeństwa narodowego Białego Domu Jake'a Sullivana, informuje Reuters.

Zapytany w piątek, czy omawiano porozumienie w sprawie półprzewodników, prezydent USA Joe Biden powiedział: "Tak, rozmawialiśmy o wielu sprawach, ale wiele z nich ma charakter prywatny".