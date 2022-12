Rząd USA rozszerzył restrykcje przeciwko chińskim firmom technologicznym

Departament Handlu USA umieścił 36 chińskich firm z branży elektronicznej na czarnej liście, odcinając je od importu amerykańskich technologii. Na listę trafił jeden z najważniejszych producentów chipów, YMTC, a także firmy zaopatrujące rosyjski i irański przemysł zbrojeniowy.

W październiku kilkadziesiąt chińskich firm zostało odciętych od amerykańskich technologii. Było to uważane za najmocniejszy dotąd cios zadany chińskiemu sektorowi półprzewodników.

Mają ograniczyć zdolności CHIN do wykorzystywania sztucznej inteligencji, zaawansowanych komputerów i innych technologii do modernizacji wojska i naruszeń praw człowieka.

Według USA chińskie władze dążą do usuwania barier między sektorem wojskowym i cywilnym, dlatego Amerykanie chcą pozbawić je dostępu do zaawansowanych technologii.

Jak zapowiedział resort w czwartek, 36 chińskich firm trafi na tzw. Entity List, co w praktyce uniemożliwi im import amerykańskich produktów, z czego 21 zostanie objęte dodatkowym zakazem sprzedaży produktów wyprodukowanym z użyciem amerykańskiego sprzętu lub technologii ("foreign direct product rule", FDPR).

Ogłoszone w czwartek działania to kolejny krok po tym, gdy w październiku kilkadziesiąt chińskich podmiotów zostało odciętych od amerykańskich technologii. Ówczesne restrykcje były uważane za najmocniejszy dotąd cios zadany chińskiemu sektorowi półprzewodników.

Stany Zjednoczone dowodzą, że chcą ograniczyć unowocześnianie armii Chin

"Dziś opieramy się na działaniach podjętych w październiku, by mocno ograniczyć zdolności ChRL do wykorzystywania sztucznej inteligencji, zaawansowanych komputerów i innych potężnych, komercyjnie dostępnych technologii do modernizacji wojska i naruszeń praw człowieka" - podkreślił w komunikacie podsekretarz skarbu Alan Estevez. "Ta praca będzie kontynuowana, podobnie jak nasze starania, by wykryć i zakłócić rosyjskie działania zmierzające do tego, by pozyskać potrzebne przedmioty i technologie do wykorzystania ich w brutalnej wojnie przeciwko Ukrainie" - dodał.

Wśród objętych nowymi restrykcjami firm jest jedna z najważniejszych spółek sektora, producent układów pamięci Yangtze Memory Technologies Co. (YMTC) oraz czołowi producenci procesorów używanych w rozwoju sztucznej inteligencji.

Według administracji USA, wszystkie podmioty przyczyniają się do rozwoju zaawansowanych technologii wojskowych, w tym broni hipersonicznej, sztucznej inteligencji i superkomputerów, a także inwigilacji i represji m.in. w Sinciangu.

Na listę trafiły też firmy wspomagające armie Iranu i Rosji

"W miarę jak chińskie władze dążą do usuwania barier między sektorem wojskowym i cywilnym, interesy bezpieczeństwa narodowego USA wymagają zdecydowanych działań, by pozbawić je dostępu do zaawansowanych technologii" - powiedziała asystent sekretarza handlu Thea Kendler w oświadczeniu cytowanym przez Reuters.

Dodatkowo na czarną listę trafiła chińska firma, która miała nielegalnie eksportować amerykańską elektronikę do Iranu na użytek producentów dronów i rakiet. Restrykcje dotknęły też dziewięć firm z Rosji oraz dwie chińskie, które miały zaopatrywać rosyjski przemysł zbrojeniowy.