Rząd włoski chce wydać miliardy na przejęcie sieci telefonii stacjonarnej

Włoski bank La Cassa Depositi e Prestiti, kontrolowany kapitałowo w ponad 87 procentach przez rząd, złożył ofertę wartą ponad 20 miliardów dolarów na przejęcie telefonicznej sieci stacjonarnej od krajowego operatora Telecom Italia.

Rada dyrektorów włoskiego państwowego banku La Cassa Depositi e Prestiti podjęła decyzję o złożeniu wspólnie z australijskim funduszem Macquarie Infrastructure and Real Assets (Europe) oferty na zakup telefonicznej sieci stacjonarnej należącej do włoskiego operatora Telecom Italia (TIM).

Oferta jest ważna do 31 marca tego roku i opiewa na kwotę ponad 20 miliardów euro. Wcześniej zainteresowanie siecią stacjonarną wyraził amerykański fundusz inwestycyjny KKR, który wyłożył na stół porównywalną kwotę.

Telecom Italia sprzedaje te aktywa, a także pakiet kontrolny w producencie podmorskich kabli telekomunikacyjnych, ponieważ pilnie musi ograniczyć swoje zadłużenie, które na koniec 2022 roku przekraczało 25 miliardów euro.

Premier Włoch Giorgia Meloni kilka miesięcy temu zadeklarowała, że chciałaby zachować te aktywa, które traktuje jako strategiczne, w rękach państwa. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku tak dużych inwestycji dotyczących bezpieczeństwa, musi być także wydana zgoda przez organy państwa na przeprowadzenie tej transakcji.

Według wcześniejszych informacji TIM sugerował, że spodziewa się wyższej wyceny i zaproponowana cena powinna być na poziomie co najmniej 25 miliardów euro. Wydaje się jednak, że ostateczne rozstrzygnięcia zapadną do końca miesiąca w oparciu o złożone oferty, bowiem wszystkie strony postępowania mają świadomość kosztów, jakie spółka ponosi z tytułu płacenia odsetek od zaciągniętych długów. Rocznie przekraczają one 1 miliard euro.