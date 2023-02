Rząd zmarnował swój własny pomysł. "To urzędowa sierota"

Ulga na robotyzację weszła w życie z początkiem roku, ale nikt z niej nie korzysta. - To dobry, ale zmarnowany pomysł – uważa Stefan Życzkowski z Forum Automatyki i Robotyki Polskiej.

Ulga robotyzacyjna to urzędowa sierota. Przepisy zostały stworzone przez środowisko minister Jadwigi Emilewicz i jego twórcy odeszli z Ministerstwa Rozwoju wraz z nią.

Ulga została przez Ministerstwo Finansów zmieniona z jednorazowego odliczenia na poziomie 9,5 proc. w 6 rocznych odliczań po około 1,5 proc., ale i za to rozwiązanie nikt nie czuje się odpowiedzialny. Brakuje wzoru deklaracji, co uniemożliwia skorzystanie z ulgi.

Byłem doradcą przy tworzeniu tej ustawy i jestem przerażony swoją bezradnością w zderzeniu z biurokratyczną niemocą – mówi Stefan Życzkowski, szef Rady Forum Automatyki i Robotyki Polskiej.

Ulga na robotyzację miała wspomóc robotyzowanie polskich firm. Czy w ogóle ma szanse zadziałać?

- Od 11 miesięcy staram się z kimś w rządzie porozmawiać na temat tej ulgi i to się nie udaje. Nie ma już w rządzie nikogo spośród twórców tych przepisów. Przepisy zostały stworzone przez środowisko pani minister Jadwigi Emilewicz i jego twórcy w liczbie 13 osób odeszli z Ministerstwa Rozwoju wraz z nią.

Później ulga została przez Ministerstwo Finansów zmieniona z jednorazowego odliczenia na poziomie 9,5 proc. w 6 lat odliczania po około 1,5 proc. Twórcy tej zmiany także już w Ministerstwie Finansów nie ma. Wydaje się, że w żadnym z resortów nikt odpowiedzialności za te przepisy nie przejął.

No, ale ulga weszła w życie, więc działa …

- Teoretycznie. Według ustawy Ministerstwo Finansów opublikuje deklarację, rodzaj PIT-a, na którym będzie się zaznaczać szczegóły związane z transakcjami dotyczącymi robotyzacji. Podczas wideokonferencji z urzędnikiem, który rozbił tą ulgę na 6 lat my już widzieliśmy projekt tej deklaracji. Tyle, że dwa tygodnie później urzędnik odszedł z Ministerstwa Finansów i realnie tej deklaracji wciąż nie ma, mimo iż od 1 stycznia wszyscy mają już prawo do korzystania z ulgi.

Pisaliśmy w tej sprawie pisma w imieniu Forum Automatyki i Robotyki Polskiej. Byłem doradcą przy tworzeniu tej ustawy i dziś jestem przerażony swoją bezradnością w zderzeniu z biurokratyczną niemocą ministerstw.

Trudno powiedzieć, że przepis jest martwy, zwłaszcza, że dopiero co zmieniono jego zakres, wykluczając część firm, związanych z produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją, paliw kopalnych czy odpadów.

- Przyznam, że to dla mnie dość dziwna nowelizacja, bo firmy z tych branż nie są znacznymi odbiorcami technologii robotyzacyjnych, więc w ich przypadku ta ulga nie jest tak istotna. Rozumiem, że to kwestia dostosowania do regulacji unijnych i tyle.

Po zmianie przepisy ulgi robotyzacyjnej są nieudane i bez nowelizacji pozostaną martwe

Zajmuję się robotyką od ponad 20 lat i uważam, że wszystko to, co się wydarzyło wokół ulgi robotyzacyjnej spowodowało, że ostatecznie te przepisy są bardzo nieudane. Bez nowelizacji pozostaną martwe.

Dlaczego?

- Odliczenia na poziomie nieco ponad 1,5 proc. w roku nie są czymś, co waży w budżetach firm tak, jak ważyła jednorazowa ulga na poziomie 9,5 proc., jaką przewidywały te przepisy na poziomie tworzenia regulacji.

Poza tym, tworząc przepisy dotyczące jednorazowego odliczenia założyliśmy graniczną datę zakończenia działania tych przepisów w roku 2026. Jeżeli teraz mamy to w rozbiciu na 6 lat, to może się tak zdarzyć, że nikt tej ulgi nie zrealizuje, bo po roku 2026 przestanie działać i zamiast 6 odliczeń po 1,5 proc. będziemy mieli 4.

Wszyscy twórcy ustawy odeszli już z ministerstwa

Dwa lata pracowaliśmy nad tymi przepisami z urzędnikami Ministerstwa Rozwoju, a potem w ostatniej chwili włączyło się Ministerstwo Finansów i bez porozumienia zmieniło regulacje tak, że stały się niezbyt atrakcyjne dla przedsiębiorców. Dodatkowo, jak wspomniałem, z rządu odeszli wszyscy jej twórcy i teraz ta ustawa jest sierotą, którą nikt się nie interesuje.

Jak to miało wyglądać?

- Założenia były takie, żeby w pierwszym roku po inwestycji można było 9,5 proc. wydatków odliczyć od podatków PIT lub CIT, zależnie od tego, jaki podatek płaciło przedsiębiorstwo, czyli ulga była do skonsumowania tylko w sytuacji, w której przedsiębiorstwo osiąga zysk.

Trochę wzorowaliśmy się na włoskiej ustawie. Tam jednak zależnie od wielkości przedsiębiorstwa można było odliczyć 20 lub nawet 40 proc. inwestycji. Wymagało to jednak uzyskania specjalnego certyfikatu, poświadczającego, że inwestycje są zgodne z zasadami Przemysłu 4.0.

Miała być 20-procentowa ulga. Jest dwa razy mniej, "rozwodnione" na 6 lat

Pierwotnie także chcieliśmy wprowadzić 20 proc. odliczenia na technologie Przemysłu 4.0. Skończyło się ulgą na robotyzację, a nie Przemysł 4.0 i poziomem odliczenia 9,5 proc. wydatków, co ostatecznie zostało rozwodnione na 6 razy po około półtora procent.

Polska jest daleko w tyle, jeśli chodzi o robotyzację, m.in. z powodów kapitałowych. Jednorazowa ulga miała być realną pomocą zmniejszającą wysokość koniecznych inwestycji. Rozmycie tych 9,5 proc. na 6 lat zmniejsza atrakcyjność takiego odliczenia. Nie mówiąc o tym, że z powodu jednego zakupu 6 razy trzeba wypełniać deklarację.

Czy ta ulga przestaje być atrakcyjna ze względu także na to, że na rynku są dostępne inne rodzaje funduszy wspierających adaptację nowych technologii?

- Owszem. W zasadzie jedynym dziś odczuwanym przez nas pożytkiem z tej ustawy jest to, że dzięki niej napisano kilkaset artykułów dotyczących robotyzacji, podnosząc świadomość w wielu firmach.

Brak deklaracji i dokumentu wyjaśniającego, jak taką deklarację podatkową składać, powoduje, że choć teoretycznie przepis działa już ponad miesiąc, nikt jeszcze nic nie odliczył.

Biorąc pod uwagę, że brałem udział w pracach nad tymi regulacjami, ich obecny stan jest dla mnie dużym powodem do frustracji.