Rządowa agencja szuka pomysłów na polskie misje kosmiczne

Polska Agencja Kosmiczna zamierza ogłosić przetarg na koncepcje przyszłych misji kosmicznych. - Jesteśmy otwarci na inicjatywę przedsiębiorstw oraz podmiotów naukowych i pomysłów, które mają względem zagospodarowania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Chcielibyśmy na tej podstawie doprowadzić do wykształcenia i wykreowania takich obszarów, w których Polska jest rzeczywiście dobra - powiedział w rozmowie z portalem WNP.PL Oskar Karczewski, dyrektor Departamentu Badań i Innowacji w Polskiej Agencji Kosmicznej.

Jednym z kluczowych działań Polskiej Agencji Kosmicznej są teraz prace nad przygotowaniem Krajowego Programu Kosmicznego na lata 2021-2026. Dokument ów wskaże m.in. kierunki rozwoju oraz źródła finansowania sektora kosmicznego na najbliższe 5 lat.Zobacz też: Kosmiczne pomysły z Polski. Napędy dla satelitów to dopiero początek - Chcielibyśmy przez ten program wyznaczyć kierunek działania dla całego sektora kosmicznego w Polsce. Na jego podstawie chcemy zwiększać nasze kompetencje w kosmosie i rozwijać technologie - a narzędziem do tego celu są misje kosmiczne - precyzuje Oskar Karczewski.I dopowiada, że zadaniem PAK jest jak najlepsze skoordynowanie i zorganizowanie sektora - po to, aby owe misje móc skutecznie zrealizować.- Program pozostaje obecnie w fazie zaawansowanych konsultacji i chcielibyśmy, aby został on przyjęty jak najszybciej. Prowadzimy też wiele działań już teraz przygotowujących do realizacji Krajowego Programu Kosmicznego. Jednym z takich działań jest projekt zamówienia koncepcji przyszłych misji kosmicznych. Ogłosimy przetarg na takie koncepcje. Zachęcamy przedsiębiorstwa i ośrodki naukowe do wystartowania w tym przetargu i zgłoszenia nam swoich koncepcji i pomysłów - mówi Oskar Karczewski.W ten sposób PAK chciałaby jak najszerzej otworzyć możliwości kreowania pewnych polskich obszarów specjalizacji. Karczewski deklaruje przy tym , że liczy tu na inicjatywę samych przedsiębiorstw oraz podmiotów naukowych i pomysłów, które mają względem zagospodarowania i wykorzystania przestrzeni kosmicznej.- Chcielibyśmy na tej podstawie doprowadzić do wykształcenia i wykreowania takich obszarów, w których Polska jest rzeczywiście dobra - powiedział dyrektor Departamentu Badań i Innowacji w Polskiej Agencji Kosmicznej.