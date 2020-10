Rządowe pomysły na cyberbezpieczeństwo znalazły się w ogniu krytyki

Organizacje związane z pracodawcami i przedsiębiorcami są przekonane, że rządowa propozycja nowelizacji ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa nie może wejść w życie w obecnej formie. Ich zdaniem grozi to poważnymi konsekwencjami finansowymi oraz konfliktem nowych przepisów z konstytucja i prawem międzynarodowym.

„Kryteria (de facto) doboru dostawców sprzętu i oprogramowania uznajemy zatem za przejaw chęci pozostawienia otwartego pola gry i możliwości podjęcia każdej decyzji, w zależności od rozwoju sytuacji geopolitycznej, jak i dynamiki wydarzeń w innych państwach. W tym sensie - polityki międzynarodowej, a niekoniecznie bezpośredniego interesu gospodarczego - przyjęte przez projektodawcę podejście pozwala na dostosowanie aktywności Polski do uwarunkowań międzynarodowych i podjęcie dowolnej decyzji. Należy jednak pamiętać o konieczności zapewnienia pewnej przewidywalności otoczenia regulacyjnego dla działających w Polsce przedsiębiorców” - ocenia ZPP.Organizacja zwraca też uwagę na zbyt krótki przewidziany 5-cio letni okres na eliminację sprzętu dostawcy określonego jako dostawcy wysokiego ryzyka. To naraża operatorów na poważne koszty finansowe, skoro realny czas na amortyzację sprzętu wykorzystywanego w sieciach telekomunikacyjnych stanowi minimum 7-8 lat.Na koszty, które będą musiały ponieść firmy, zwrócił też uwagę Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Stwierdził on nakładanie obowiązków w zakresie cyberbezpieczeństwa wiąże się z istotnymi nakładami, co stanowi istotne obciążenie głównie dla najmniejszych firm krajowych. Tymczasem obecny projekt nie posiada kompletnych szacunków takich obciążeń.Oceniający projekt nowelizacji często zwracają powagę, że został ona napisany bez należytej współpracy z branżami, których dotyczy, choćby operatorami telekomunikacyjnymi.- Nie ma tam ekspertów z rynku, nie ma też oceny merytorycznej w zakresie samej opinii. Nikt nie analizuje poszczególnych składników sieci, gdzie tak naprawdę jest bezpieczeństwo i gdzie powinniśmy zapewnić to bezpieczeństwo. Dla mnie nie powinniśmy nikogo wykluczać a priori, nie powinniśmy patrzeć na kraj pochodzenia. Za to powinniśmy patrzeć na to, czy spełnia nasze merytoryczne wymagania, które stawiamy każdemu dostawcy - stwierdził na niedawnej debacie WNP.PL Piotr Mieczkowski, dyrektor zarządzający Fundacji Digital Poland.O uwzględnienie głosu przedstawicieli branży i ekspertów apeluje też ZPP. „Nie ulega wątpliwości, że projekt będzie miał bezpośredni wpływ na wiele podmiotów obecnych na polskim rynku, dlatego szczególnie istotne jest, by wysłuchać wszystkich racji i rozważyć np. możliwość przeprowadzenia konferencji uzgodnieniowej, zgodnie z bardzo dobrą praktyką obecną w niektórych procesach legislacyjnych” - czytamy w stanowisku Związku.„Jesteśmy gotowi wspierać projektodawcę i decydentów w procesie tworzenia nowego otoczenia regulacyjnego branży teleinformatycznej - tylko poprzez dialog możemy wypracować optymalne rozwiązania, które z jednej strony zapewnią bezpieczeństwo, a z drugiej pozwolą na dynamiczny rozwój inwestycji oraz podnoszenie poziomu świadczonych usług” - konkludują z kolei Pracodawcy RP.