Rzeczpospolita innowacyjna. Potencjał był zawsze, gorzej z jego realizacją

Mimo niewątpliwych sukcesów gospodarczych II Rzeczpospolita postrzegana jest - niebezpodstawnie, ale i nie do końca sprawiedliwie - jako kraj zacofany. Dobre pomysły bowiem się pojawiały, ale (tu podobieństwo do obecnych czasów) gorzej bywało z ich realizacją.

Oparty na konstrukcji Vickersa czołg 7TP miał zdecydowaną przewagę nad podstawowymi wówczas czołgami niemieckimi Pzkpw I i Pzkpw II. Sęk w tym, że tych niemieckich było zdecydowanie więcej. Rewolucyjną konstrukcją okazał się karabin przeciwpancerny Ur - tu też był raczej problem ilościowy, a nie jakościowy. Ów karabin kal. 7.92 mm opracowano pod kierunkiemw Fabryce Karabinów w Warszawie. Wprowadzony do produkcji w 1938 r., miał większą skuteczność niż jego brytyjski rówieśnik: karabin ppanc. Boys o kalibrze 13.95 mm. Używali go później i Niemcy jako Panzerbüchse 35 (polnisch) - PzB 35(p). Podobnie było zresztą z inną udaną polską konstrukcją - pistoletem ViS. W Trzeciej Rzeszy wyprodukowano (jako P-35) ponad 300 tys. sztuk tej broni, uznawanej za celną, niezawodną i ergonomiczną.Polscy naukowcy i konstruktorzy opracowywali również rozwiązania, które szerokie zastosowanie znalazły dopiero w innych krajach. Takim przełomowym wynalazkiem był - opracowany w 1934 r. - peryskop czołgowy (tzw. peryskop Gundlacha); w odróżnieniu od wcześniejszych konstrukcji umożliwiał obserwację pełnych 360° wokół czołgu bez odwracania głowy obserwatora. Owszem zastosowano go w polskich czołgach - m.in. we wspomnianym 7TP, ale popularność osiągnął po sprzedaniu patentu firmie Vickers-Armstrong, co zaowocowało użyciem go w czołgach Crusader, Churchill, Valentine, Cromwell pod nazwą Tank periscope Mk IV. Peryskopy wzorowane na konstrukcji Rudolfa Gundlacha stosowali również Amerykanie (peryskop M6 w czołgach M3/M5 Stuart, M4 Sherman) oraz Rosjanie (w T-34 oraz T-70).Innym wynalazkiem był system zaczepiania i zwalniania bomb SW, opracowany w 1925 r. przez. Polacy z niego jednak nie skorzystali... Wyrzutniki te zastosowano natomiast m.in. w słynnych Latających Fortecach i Lancasterach. Inżynierem, który dostosował wyrzutnik bomb Świąteckiego do amerykańskich potrzeb, okazał się inny Polak,. Na przełomie lat 20. i 30. stworzył model usterzenia samolotu zwanego motylkowym. Dziś jest stosowane np. w słynnych myśliwcach Stealth F 117.O ile potencjał przemysłowy przedwojennej Polski był dopiero mozolnie budowany (zwieńczeniem, niedokończonym, był Centralny Okręg Przemysłowy), o tyle nauka II RP stała na naprawdę wysokim poziomie.Można w tym kontekście wymienić lwowską szkołę matematyczną zena czele (przypomnijmy, że z niej wywodził się współtwórca amerykańskiej bomby wodorowej). Do światowej czołówki matematyków zaliczali się wówczas również profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego:oraz. Wyróżniał się też- matematyk, który w 1920 r. wymyślił "polski odwrotny system notowania" (RPN - Reverse Polish Notation) -stosowany do dziś w markowych, kieszonkowych kalkulatorach.Listę wybitnych matematyków można pomnożyć o: poświęcili swój talent kryptografii i rozszyfrowali najnowocześniejszą wówczas maszynę szyfrującą na świecie - niemiecką Enigmę. Ich prace mocno przyczyniły się do zwycięstwa aliantów w II wojnie światowej.Niczym nie ustępowali im polscy biolodzy. Do najwybitniejszych z nich należy zaliczyć(badania nad witaminami) oraz(jego osiągnięcia w dziedzinie grup krwi do dziś są aktualne i zawarte w podręcznikach do medycyny).Można również wspomnieć o, który pod koniec lat 30. był autorem prototypu noktowizora uhonorowanego w 1939 r. nagrodą ministra poczt i telegrafów. Aprowadził wraz z asystentamibadania z dziedziny spektroskopii, dielektryków, promieniowania kosmicznego.Kilku innych fizyków - m.in.- przygotowywało w 1937 r. lot balonu do stratosfery (pierwsza próba zakończyła się niepowodzeniem, kolejne uniemożliwiła wojna).Mieliśmy i pionierów telewizji.w 1929 r. skonstruował pierwszy polski telewizor. Przypomnijmy, że pierwsza próbna transmisja telewizyjna odbyła się ledwie dwa lata wcześniej...w 1935 r. był ojcem superczułego termometru, zwanego ebuliometrem Świętosławskiego (pozwalał mierzyć temperaturę wrzących cieczy z dokładnością do 0,005 st. C). Prof.opracował metodę krystalizacji, która wiele lat później umożliwiła przemysłową produkcję tranzystorów...II Rzeczpospolita - zaprezentowane przed chwilą nazwiska i pomysły to zaledwie przykłady - była innowacyjnym krajem. Chronicznym problemem stało się jednak wykorzystanie myśli naukowej w gospodarce na komercyjną skalę i - jak byśmy to dzisiaj określili - jej zmonetyzowanie.Nie oznacza to, że nie da się znaleźć nierzadkich przykładów zastosowania myśli naukowej i innowacji w praktyce. Za szczególnie chlubny - za sprawą wsparcia politycznego Ignacego Mościckiego (któremu zawdzięczamy np. zakłady w Tarnowie) - uznać wypada m.in. przemysł chemiczny.Przypomnijmy, że Mościcki był politykiem, prezydentem RP, ale i wybitnym naukowcem (m.in. twórcą nowatorskiej metody produkcji kwasu azotowego) i zdolnym menedżerem: w 1922 r. postawił na nogi ogołocone z dokumentacji i kadry (wycofujący się z tych terenów Niemcy zabrali wszystko) chorzowskie zakłady azotowe.W 1922 r. rozpoczął (przy mizernym wówczas zainteresowaniu władz) organizowanie Chemicznego Instytutu Badawczego, który kilka lat później rozpoczął badania nad kauczukiem. Z fazy badawczej pracownicy instytutu przechodzili natychmiast do produkcji przemysłowej, nadal prowadząc prace nad ulepszeniem metod.Ważnym obszarem zainteresowań instytutu stał się także węgiel. Różnorakie badania prowadzili tu profesorowie(współautor 15 patentów). Badania finansował przemysł kopalniany.Nie sposób też nie wspomnieć o(zmienił nazwisko na Sendzimir po wyjeździe do USA): w latach 30. w Hucie Pokój uruchomił oryginalną linię produkcyjną do walcowania cienkiej blachy na zimno wedle własnego pomysłu (proces oparto na walcowaniu blachy z jednoczesnym jej rozciąganiem). Walcarka do ciągłego walcowania blachy jego patentu pozwalała na redukcję grubości blachy przez ciągłe walcowanie z 6 do 0,1 mm.Nie tylko chemia wykorzystywała innowacje. W 1929 r. w Maurzycach powstał, według konstrukcji inż.i inż., pierwszy na świecie spawany most drogowy. Rezygnacja ze stosowanych wcześniej nitów na rzecz spawów obniżyła ciężar konstrukcji o ok. 20 proc. Dla Trylińskiego nie było to jedyne osiągnięcie; na uwagę zasługuje jego sześcioboczny blok betonowy używany do budowy parkingów i tymczasowych dróg (patent z 1933 r.). Tak, nazwa trylinka nie jest tu przypadkowa.Pojawiają się również doniesienia o wynalazkach II RP, które - ze względu na późniejszą wojenną zawieruchę - trudno dziś do końca zweryfikować. Do takich należy alupolon - opracowany w Polsce stop aluminium o znakomitych podobno właściwościach, używany był m.in. przy produkcji bombowca Łoś i kutra rzecznego Ku 30.Mgła tajemnicy owiewa też prace (podobnie jak jego poczynania w czasie wojny), późniejszego twórcy tajemniczej i kontrowersyjnej organizacji polskiego podziemia zbrojnego - Muszkieterów. Miał on przed wojną w Genewie - przy wsparciu polskiego wywiadu wojskowego - pracować m.in. nad silnikiem, który mógłby być napędzany różnymi rodzajami paliw czy też bardzo wydajnym akumulatorem.Nawet jeśli te wynalazki okazałyby się po części mitem, to i tak naukowo-techniczny dorobek II RP budzi szacunek. Mieliśmy potencjał, by stać się nowoczesnym krajem. Zabrakło pieniędzy (czasem też szkodził chaos i biurokracja) i czasu. Wiele prac przerwała wojna, która również przeorała polską myśl technologiczną i gospodarcze elity.Wielu naukowców i wynalazców zginęło, innych wojenne losy rozproszyły po świecie. Lata PRL - mimo że część naukowców kontynuowała prace - nie sprzyjały innowacyjności. Dlatego m.in. dziś zaczynamy ten marsz z dość niskiego pułapu. Oby z lepszymi efektami wykorzystania nowatorskich pomysłów niż w II RP.