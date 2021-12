Rzeszów: strażnicy z pomocą drona sprawdzali, czym palą w piecach mieszkańcy

W Rzeszowie dron straży miejskiej sprawdzał, czym palą w swoich piecach mieszkańcy stolicy Podkarpacia. Po pierwszych kontrolach strażnicy pobrali próbki popiołu z czterech domów.

Jak poinformował Bartosz Gubernat z kancelarii prezydenta Rzeszowa, strażnicy przeprowadzili akcję wspólnie z Wydziałem Ochrony Środowiska i Rolnictwa urzędu miasta.

"Dron, którego użyto do pomiarów składu dymu wydobywającego się z domowych kominów, został wypożyczony od prywatnej firmy. Także jej pracownicy zapewnili obsługę sprzętu" - podał.

Na razie wykorzystywanie drona do sprawdzenia, czym rzeszowianie palą w piecach jest testowane. Sprawdzana jest przede wszystkim skuteczność tego typu pomiarów.

Jak podkreślił Gubernat, podczas pierwszych przelotów urządzenie w czterech przypadkach zasygnalizowało, że w domowych piecach mogą być spalane odpady. Na tej podstawie strażnicy pobrali próbki popiołu z dwóch domów na osiedlu Zalesie i dwóch na osiedlu Przybyszówka. Próbki trafią do badania w akredytowanym laboratorium.

Jeżeli wyniki badań potwierdzą, że spalano śmieci, właściciele nieruchomości zostaną ukarani mandatami w wysokości do 500 zł. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu sprawa skierowana zostanie do sądu, który może nałożyć grzywnę w wysokości do 5 tys. zł.