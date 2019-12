Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego w projekcie ws. wykorzystania dronów

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego dołączyła do międzynarodowego projektu w sprawie utworzenia europejskiego rynku dronów. Budżet programu, w którym udział bierze sześć krajów UE, przekracza 1,3 mln euro. Pieniądze pochodzą z programu Interreg Europe.

Jak poinformował PAP w poniedziałek dyrektor działu projektów i programów krajowych i międzynarodowych w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego (RARR) Marek Duda, międzynarodowy projekt rozpoczął się we wrześniu br.

"Liderem projektu jest holenderskie miasto Enschede, a wśród dziewięciu partnerów są samorządy, instytucje wspierające biznes oraz uczelnie z takich państw jak: Hiszpania, Szwecja, Wielka Brytania, Chorwacja i Polska" - dodał.

Duda podkreślił, że wszyscy partnerzy projektu pochodzą z regionów, w których prężnie działa przemysł lotniczy. Na Podkarpaciu działa m.in. klaster Dolina Lotnicza oraz klaster Systemów Bezzałogowych.

W ramach projektu partnerzy mają wymieniać się wiedzą i doświadczeniem oraz gotowymi rozwiązaniami dotyczącymi technologii bezzałogowych statków powietrznych.

"Wspólne działanie pomoże w tworzeniu jednolitego, europejskiego rynku dronów. Celem współpracy będzie usuwanie barier we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań opartych o wykorzystanie dronów w Unii Europejskiej" - powiedział.

Jak zaznaczył Duda, rynek dronów staje się coraz ważniejszym ogniwem gospodarki. "Za 10 lat ma stanowić już 10 proc. przemysłu lotniczego w Unii, czyli ok. 15 mld euro rocznie. Według szacunków do 2050 roku wygeneruje pracę dla 150 tysięcy osób" - dodał.

Zdaniem przedstawiciela RARR problemem w szybszym rozwoju tego segmentu jest brak jednolitych standardów europejskich i odmienne w różnych krajach regulacje prawne dotyczące dronów. "Brakuje też społecznej świadomości co do możliwości i gospodarczych szans, jakie daje ta branża. Chcemy zatem wypracować wspólne sposoby działań, które ten rynek ujednolicą i będą służyć rozwojowi innowacyjnych technologii" - podkreślił Duda.

W ramach projektu odbywać się będą wspólne warsztaty i wizyty studyjne. Tematy spotkań podzielono na trzy bloki. Pierwszy to aspekty polityczne, marketing i upowszechnienie rynku, tworzenie sieci współpracy w ramach klastrów i między odpowiednimi podmiotami. Drugi blok tematyczny to wpływ społeczny - pokonywanie problemów etycznych, prawnych i społecznych. Ostatnie zagadnienie to zwiększanie popytu publicznego na nowe rozwiązania z wykorzystaniem dronów.