Sąd: bezterminowe odcięcie Kaszmiru od internetu to nadużycie władzy

Bezterminowe odcięcie Kaszmiru od łączności z internetem odbyło się bez nazkazu oraz stanowi nadużycie władzy ze strony rządu premiera Narendry Modiego - orzekł w piątek sąd najwyższy w Indiach. Dostęp do sieci w Kaszmirze został odcięty w sierpniu 2019 r.

Decyzję o zablokowaniu łączności regionu z globalną siecią podjęto po wcześniejszym odebraniu mu prawa do autonomii. Rząd Modiego argumentuje, że blokada dostępu do internetu w Kaszmirze ma charakter prewencyjny i jest gwarancją bezpieczeństwa w regionie. Jak pisze serwis Tech Crunch, to obecnie najdłuższy okres blokowania łączności z siecią przez władze w demokratycznym kraju, a piątkowe orzeczenie sądu najwyższego nie nakazuje przywrócenia połączenia.

Zdaniem indyjskiego sądu najwyższego bezterminowa blokada łączności narusza obowiązujące w kraju prawo telekomunikacyjne. Sąd orzekł, iż rząd powinien przedstawić wszystkie nakazy wydane w związku ze sprawą, co umożliwi obywatelom odwołanie się od nich celem żądania przywrócenia dostępu do sieci w regionie Kaszmiru, gdzie z polecenia rządu odcinana była wielokrotnie również łączność komórkowa, obecnie w większości przypadków już działająca.

Serwis przypomina, że w ciągu ostatnich dziewięciu lat w Indiach miało miejsce co najmniej 381 przypadków udokumentowanego blokowania łączności z siecią z polecenia organów rządowych. Do 319 z nich doszło od 2017 roku.

Wyłączanie dostępu do internetu nie pozostaje bez wpływu na gospodarkę kraju. Według badania przeprowadzonego w 2018 roku przez Indyjską Radę ds. Badań nad Międzynarodowymi Stosunkami Gospodarczymi (ICRIER), blokady łączności kosztowały Indie ponad 3 miliardy dolarów.