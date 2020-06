Sad najwyższy w Niemczech zakazał Facebookowi nieograniczonego gromadzenia danych

Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Niemczech uznał, że Facebook wykorzystał dominującą pozycje na rynku, żeby gromadzić dane użytkowników i nakazał koncernowi zastosowanie się do decyzji niemieckiego urzędu ochrony konkurencji i konsumentów i wstrzymanie praktyk.

Federalny Trybunał Sprawiedliwości w Karlsruhe oddalił skargę Facebooka na niemiecki urząd ochrony konkurencji i konsumentów (Bundeskartellamt), który nakazał koncernowi zaprzestanie gromadzenia danych użytkowników. Jeszcze w 2019 r. urząd oskarżył Facebooka o wykorzystywanie dominującej pozycji na rynku, żeby w nieograniczony sposób pozyskiwać i przetwarzać dane użytkowników, także z innych należących do firmy platform, bez uzyskania na to ich zgody. Urzędnicy zarzucili koncernowi, że co prawda podsuwał internautom formularz, pod którym jednym kliknięciem wyrażali zgodę na przetwarzanie swoich danych przez firmę, ale wytyczne były zbyt obszerne i zbyt szczegółowe, żeby ich adresaci mogli się z nimi dokładnie zapoznać.

Urząd nakazał, więc Facebookowi wstrzymanie praktyk. Sprawa trafiła do sądu w Dusseldorfie, ale w międzyczasie koncern złożył też apelację do Federalnego Trybunału Sprawiedliwości.

Ten jednak poparł stanowisko Bundeskartellamt. W uzasadnieniu wyroku sędzia niemieckiego Trybunału Peter Meier-Beck zaznaczył, że "sąd nie ma wątpliwości, że Facebook ma dominującą pozycję na rynku mediów społecznościowych, i że nadużywał tej pozycji". Sąd zarzucił również firmie, że tłumiła konkurencję, co ograniczyło użytkownikom możliwość wyboru wśród serwisów społecznościowych oraz możliwość decydowania jak i komu przekazywane są ich dane osobowe.

W odpowiedzi na wyrok Facebook powiedział, że czeka jeszcze na rozpoznanie sprawy przez niższą instancję sądu w Dusseldorfie i że zamierza nadal bronić swojej pozycji. Niezależnie od tego, koncern będzie jednak musiał dostosować się do wyroku Trybunału i wprowadzić nakazane restrykcje odnośnie gromadzenia danych w Niemczech. Firma ma teraz cztery miesiące na opracowanie planu działania i kolejne 10 na wprowadzenie go w życie.

Eksperci prognozują, że wyrok niemieckiego Trybunału może być kluczowy także dla innych państw prowadzących lub szykujących się do wszczęcia postępowania antymonopolowego wobec Facebooka, w tym Francji i Wielkiej Brytanii. Unijni regulatorzy przyglądają się również innym firmom technologicznym, w tym Amazonowi, Google i Apple, i temu, jak one przetwarzają dane swoich klientów.