Sąd w Moskwie: system rozpoznawania twarzy nie narusza prywatności mieszkańców

Moskiewski sąd uznał, że technologia rozpoznawania twarzy wykorzystywana w miejscach publicznych w mieście nie narusza prywatności mieszkańców. Zakazu stosowania technologii chcieli rosyjscy aktywiści i opozycyjni politycy - informuje agencja Reutera.

Moskwa wprowadziła system rozpoznawania twarzy w grudniu ubiegłego roku. Do tej pory na ulicach miasta zainstalowano ponad 105 tys. kamer wyposażonych w odpowiednie oprogramowanie, na co stolica wydała jak dotąd 3,3 mld rubli (50 mln dolarów). Moskiewski Wydział ds. Technologii (DIT), który zarządza moskiewskim programem nadzoru video, na swojej stronie internetowej przekonuje, że technologia wykorzystywana jest do zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach publicznych, zwłaszcza tych zatłoczonych. DIT zapewnia również, że wszystkie nagrania są kasowane po pięciu dniach, chyba że wystąpią o nie organy publiczne lub służby śledcze.

Obecnie technologia jest wykorzystywana głównie do kontrolowania czy osoby objęte kwarantanną z powodu koronawirusa faktycznie nie opuszczają swoich domów czy hoteli, w którym nakazano im przebywać.

Zainstalowanie systemu rozpoznawania twarzy wywołało w Moskwie masowe protesty. Rosyjska prawniczka i aktywistka Alena Popowa i opozycyjny polityk Władimir Miłow z partii Solidarność złożyli do sądu skargę przeciwko DIT o naruszanie prywatności mieszkańców i wniosek o zakaz stosowania tej technologii.

Moskiewski sąd uznał jednak, że system nie narusza prawa do prywatności obywateli i jak najbardziej może być stosowany.

"Ten wyrok pokazuje, że nie mamy skutecznych środków obrony prawnej przed systemem rozpoznawania twarzy" - powiedział dziennikarzom prawnik Popowej, Kirił Korotiejew.

Aktywistka nie po raz pierwszy wytoczyła proces przeciwko DIT. Poprzedni toczył się w listopadzie ub.r., jeszcze przed zainstalowaniem kamer w Moskwie, i został umorzony na podstawie tych samych argumentów.

Jak informuje Reuters, Moskiewski Wydział ds. Technologii nie skomentował sprawy.