Sąd w USA przywrócił wyższe kary za przekroczenie norm wydajności paliwowej

Amerykański sąd apelacyjny podważył ubiegłoroczne działania administracji prezydenta USA Donalda Trumpa, które cofały wprowadzoną w 2016 r. wynoszącą ponad 150-proc. podwyżkę kar nakładanych na producentów za przekroczenie norm wydajności paliwowej.

Wprowadzona jeszcze za prezydentury Demokraty Baracka Obamy zmiana w wysokości kar uwzględniająca inflację miała zniechęcić producentów samochodów do ignorowania przepisów o wydajności paliwowej, na co decydowały się niektóre firmy. Obecna, republikańska administracja Donalda Trumpa starała się odwrócić podwyżkę opłat z 5,5 USD do 14 USD za każde 0,1 mili na galon ponad normę. Działania te zaskarżyła jednak grupa amerykańskich stanów, m.in. Kalifornia, oraz organizacje działające na rzecz ochrony środowiska. Krytycy wskazali, że przez 40 lat od ich wprowadzenia, opłaty podniesiono wcześniej tylko raz - w 1997 r., z 5 USD do 5,5 USD - w wyniku czego ich rzeczywista wysokość spadła o 75 proc.

Rozpatrujący sprawę ostatnich zmian w wysokości kar trzyosobowy skład Sądu Apelacyjnego dla Drugiego Okręgu USA cofnął decyzję administracji Trumpa o powrocie do poziomu kar sprzed 2016 r. Sędziowie jednogłośnie uznali złożony przez agencję nadzoru ruchu drogowego NHTSA wniosek w tej kwestii za nieterminowy.

NHTSA nie skomentowało wyroku. Organizacja reprezentująca głównych producentów samochodów w USA oznajmiła jedynie, że analizuje decyzję sądu.

Przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej sprzeciwiały się podwyższeniu kar, szacując, że podniesie to ponoszone przez nie wspólnie koszty o ok. miliard dolarów rocznie. Jak przypomina agencja Reutera, niektóre koncerny motoryzacyjne - m.in. Daimler i Jaguar Land Rover - w przeszłości wolały opłacać grzywny zamiast stosować się do narzucanych im w USA norm wydajności paliwowej. Jeszcze w październiku ub.r. Fiat Chrysler Automobiles przekazał, że na firmę nałożono karę cywilną w wysokości 79 mln dolarów za niespełnienie norm za 2017 r. Wcześniej FCA zapłaciło 77,3 mln dolarów za niewywiązanie się z wymogów w 2016 r.

Kwestia emisji spalin i wydajności paliwowej pozostaje gorącym tematem w USA. 23 z 50 amerykańskich stanów zakwestionowały wcześniej decyzję administracji Trumpa o sprowadzeniu wymogu rocznej poprawy współczynnika zużycia paliwa w nowych samochodach o 1,5-proc. do 2026 r. (zamiast o 5 proc. rocznie, jak postulowały przepisy przyjęte za czasów Obamy).

W połowie sierpnia br. niektórzy producenci, w tym BMW, Ford, Honda i Volvo Cars, podpisali jednak z Kalifornijską Radą ds. Zasobów Powietrza (CARB) wiążące zobowiązanie do stosowania ostrzejszych norm. General Motors, FCA ani Toyota nie zdecydowały się na ten krok i opowiedziały się po stronie administracji Trumpa w odrębnym pozwie ws. tego, czy amerykański sąd federalny może pozbawić władze stanowe prawa do ustanowienia na swoim terytorium wymogu sprowadzenia emisji pojazdów do zera.