Sąd w USA: WeChat najprawdopodobniej nie zostanie zablokowany przed końcem procesu

Chiński komunikator WeChat najprawdopodobniej nie zostanie zablokowany w USA do zakończenia postępowania - oceniła sędzia federalna orzekająca w sprawie wdrożenia przepisów rozporządzenia wykonawczego prezydenta USA Donalda Trumpa nakazującego blokadę aplikacji.

Sędzia Laurel Beeler wcześniej wydała wstępne orzeczenie wstrzymujące wdrożenie przepisów rozporządzenia wykonawczego blokującego możliwość dystrybucji WeChata w USA. Teraz oświadczyła, iż nie przychyli się do żądania wysuniętego przez amerykańskie ministerstwo sprawiedliwości wzywającego sąd do umożliwienia wprowadzenia w życie blokady chińskiego komunikatora. Jak podkreśliła Beeler, administracja prezydenta Donalda Trumpa nie przedstawiła jej nowych dowodów, które przekonałyby ją o zasadności zarzutów wobec WeChata, według których aplikacja ta to znaczące zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Jak argumentuje amerykańska administracja, dzięki WeChatowi i gromadzonym za jego pośrednictwem na masową skalę danym operator programu - chiński koncern Tencent - może "stworzyć cyfrowe faksymile życia użytkowników". Prezydenccy urzędnicy wskazują również, iż firma utrzymuje "zbyt bliskie relacje" z rządzącą w ChRL Komunistyczną Partią Chin.

Rozporządzenie wykonawcze Trumpa nakazujące blokadę dystrybucji WeChata w USA zostało wydane przez prezydenta w sierpniu. W USA z aplikacji korzysta ok. 19 mln osób (globalnie ok. miliarda), m.in. mniejszość posługująca się językiem chińskim, a także właściciele firm, które utrzymują relacje handlowe z podmiotami z ChRL. Jak pisze serwis The Verge, podczas pandemii koronawirusa aplikacja jest wykorzystywana również m.in. przez amerykańską policję do informowania użytkowników nt. lokalizacji centrów testowania pod kątem występowania choroby COVID-19, a także organizacji dostaw sprzętu medycznego.

We wrześniu grupa amerykańskich użytkowników WeChata zaskarżyła do sądu decyzję Trumpa o blokadzie komunikatora, wskazując, iż rozporządzenie tej treści narusza ich prawa wynikające z pierwszej poprawki do konstytucji USA.