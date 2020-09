Sąd w USA zablokował wydany przez Biały Dom zakaz dystrybucji WeChata

Amerykański sąd zablokował wydany przez administrację w Białym Domu zakaz dystrybucji chińskiej aplikacji WeChat na platformach z oprogramowaniem Apple'a i Google'a, uznając go za sprzeczny z pierwszą poprawką do konstytucji USA - informuje agencja Reutera.

Tymczasowe wstrzymanie zakazu dystrybucji chińskiego komunikatora ma związek z pozwem grupy użytkowników WeChata przeciwko administracji prezydenta USA Donalda Trumpa. Reprezentujący ich prawnik Michael Bien stwierdził, że "nawet podczas wojny Stany Zjednoczone nie wyłączały dużych platform umożliwiających komunikację", a blokada WeChata rodzi "poważne problemy związane z pierwszą poprawką do konstytucji, których ofiarą jest społeczność chińsko-amerykańska".

Sąd uznał, iż blokada dystrybucji aplikacji stanowi środek znacząco wybiegający poza działania niezbędne do zabezpieczenia bezpieczeństwa narodowego, czym administracja Trumpa argumentuje konieczność takiego posunięcia. Jak dodała sędzia orzekająca w sprawie, blokada komunikatora staje się tym bardziej nieadekwatnym środkiem ze względu na brak dostępnej alternatywy dla użytkowników tej platformy, przede wszystkim należących do diaspory chińskiej, a także Amerykanów mieszkających w Chinach, jak również podmiotów, które współpracują biznesowo z firmami z ChRL.

Jak przypomina Reuters, w piątek ministerstwo handlu USA wydało rozporządzenie, które na podstawie uzasadnienia dotyczącego kwestii bezpieczeństwa narodowego nakazywało zablokować dystrybucję WeChata na platformach z oprogramowaniem kontrolowanych przez amerykańskie firmy Apple i Google. Ministerstwo sprawiedliwości wezwało do powstrzymania się od blokowania tego rozporządzenia. Zdaniem resortu zablokowanie go przez sąd może doprowadzić do "frustracji i obniżenia determinacji prezydenta skupionej na tym, jak najlepiej rozwiązywać problemy zagrożeń dla bezpieczeństwa narodowego".

Sąd orzekł z kolei, że działania amerykańskiej administracji wobec WeChata nie są oparte na wystarczających danych wskazujących, że blokada aplikacji przyczyni się do rozwiązania problemów bezpieczeństwa. Sędzia przewodnicząca składowi orzekającemu stwierdziła, że prezydencka administracja może podjąć inne działania względem aplikacji, takie jak np. zakaz korzystania z niej na urządzeniach rządowych.

Koncern Tencent, do którego należy WeChat, zaprzecza, jakoby jego aplikacja stanowiła zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego. Firma zapowiedziała, że będzie nadal uczestniczyć w dyskusjach z amerykańskim rządem, aby rozwiązać problemy wynikające z zarzutów, jakie stawiają Tencentowi USA. Jednocześnie w oświadczeniu złożonym w niedzielę wieczorem na giełdzie w Hongkongu firma poinformowała, iż pracuje nad analizą możliwych skutków wprowadzenia zakazu dystrybucji swojej aplikacji w USA. Zdaniem koncernu WeChat może mieć w przyszłości znaczące trudności z pozyskiwaniem nowych użytkowników w Stanach Zjednoczonych.

Z WeChata dziennie korzysta ok. 19 mln aktywnych użytkowników - podaje Reuters, powołując się na dane firmy Apptopia. Całkowita baza użytkowników programu Tencenta ma sięgać ok. miliarda - głównie mieszkańców Chin i przedstawicieli chińskiej diaspory na świecie. Aplikacja łączy w sobie funkcjonalności serwisów społecznościowych, komunikatorów i programów do obsługi płatności elektronicznych. Pozwala również na prowadzenie wideokonferencji.