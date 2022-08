Samochód wyprodukowany na cześć legendarnego rajdowca trafił na aukcję

Nazwę ma długą: Bugatti Veyron 16.4 Grand Sport Vitesse Jean-Pierre Wimille Legend Editio. Za to do setki przyspiesza, zanim ją wypowiemy, bo w 2,6 sekundy. Na świecie są tylko trzy takie samochody. Za ten konkretny trzeba będzie zapłacić ok. 3,3 mln dolarów.

Można też nazwać go krócej: Wimille Veyron, ponieważ ów supersamochód zbudowano (w trzech egzemplarzach) na cześć legendarnego rajdowca, który wygrał 24-godzinne wyścigi Le Mans w 1937 i 1939 roku.

Licytowane auto, wzorowane na zwycięskim Bugatti Type 57G Tank Wimille'a, zaprezentowano po raz pierwszy w 2013 roku podczas prestiżowej imprezy motoryzacyjnej Pebble Beach Concours d'Elegance. Napędzane jest turbodoładowanym, 8-litrowym silnikiem W16 o mocy 1200 KM i momencie 1500 Nm. Jak napisano w specyfikacji dołączonej do aukcji, organizowanej przez Mecum Auctions, samochód testowano do tej pory przy prędkości maksymalnej 408,84 km/h.

Według licznika, oferowany Wimille Veyron przejechał zaledwie 1185 mil (ok. 1907 km). Wykończony jest lakierem nazwanym Bleu Wimille (błękit, taki jak w oryginalnym samochodzie Jean-Pierre'a Wimille'a) z granatowymi akcentami. Niebieska jest także skórzana tapicerka kubełkowych foteli, których zagłówki sygnowano nazwiskiem Wimille'a.

Aukcja będzie trwała od 18 do 20 sierpnia w kalifornijskim Pebble Beach podczas imprezy motoryzacyjnej Monterey Car Week 2022. (PAP Life)

pba/moc/