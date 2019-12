Samochody BMW od lipca 2020 r. będą obsługiwać Androida Auto

Niemiecki koncern motoryzacyjny BMW od lipca 2020 r. zacznie integrować swoje samochody z oprogramowaniem Android Auto w wersji bezprzewodowej, nie wymagającej dokowania smartfona - ogłosił w środę bawarski producent.

Pokładowy system informacyjno-rozrywkowy Google'a ma być dostępny we wszystkich pojazdach firmy z Monachium korzystających z systemu operacyjnego iDrive w wersji 7.0 oraz ekranów dotykowych Live Cockpit Professional. Są one obecne we wszystkich tegorocznych i przyszłorocznych sedanach serii 3, 5, 7 i 8, a także w nowych SUV-ach X3, X5 i X7 oraz zapowiedzianych na 2020 r. X6.

Do korzystania z bezprzewodowego Androida Auto w samochodach BMW konieczny będzie smartfon marki Pixel lub Nexus (5X lub 6P) z Androidem co najmniej 8.0 albo Samsung (Galaxy S8, S9 lub S10, także w wariantach Plus, bądź Note 8, 9 lub 10) z Androidem 9.0 lub nowszym.

Jak odnotował serwis The Verge, bawarski koncern był jednym z ostatnich dużych producentów samochodów, którzy nie oferowali w swoich pojazdach obsługi Androida Auto.

Dotychczas BMW utrzymywało, że "większość klientów marki korzystało z urządzeń mobilnych z iOS". Z tego względu firma "koncentrowała się na programie Apple CarPlay". Na zmianę strategii spółki z Monachium wpłynęły napływające od nabywców "jasne sygnały" dotyczące zainteresowania oprogramowaniem Google'a.