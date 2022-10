Samorząd Rzeszowa kupi sześć autobusów elektrycznych

Samorząd Rzeszowa ogłosił przetarg na zakup sześciu autobusów elektrycznych dla miejskiej komunikacji. W ramach inwestycji kupione zostaną również stacje ładowania. Pieniądze na nowe autobusy pochodzić będą z budżetu Unii Europejskiej.

Jak poinformował we wtorek prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek, pierwotny plan zakładał, że kupione będą autobusy napędzane gazem CNG. "Jednak w związku z wysokimi kosztami eksploatacji tego typu pojazdów zdecydowaliśmy się na zmianę. Kupujemy autobusy elektryczne, których eksploatacja jest obecnie tańsza od +gazowców+" - dodał.

Zakup sześciu kolejnych autobusów dla Rzeszowa jest możliwy dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej. Przetarg został już ogłoszony.

Jak podkreślił Artur Gernand z kancelarii prezydenta Rzeszowa, kupione mają być autobusy niskopodłogowe o długości od 8 do 9,5 metra.

"Każdy autobus ma pomieścić minimum 50 osób, z czego minimum 20 na miejscach siedzących. Pojazdy mają być wyposażone m.in. w klimatyzację, system informacji pasażerskiej z tablicami LED/LCD, monitoring, system zliczania pasażerów, biletomaty" - zaznaczył.

Kupionych ma zostać także sześć ładowarek stacjonarnych. Otwarcie przetargowych ofert zaplanowano na 18 listopada br.

Gernand dodał, że firma, która zostanie wybrana, będzie miała 26 tygodni, od daty podpisania umowy, na dostarczenie do Rzeszowa sześciu elektrycznych autobusów.

Rzeszowski tabor autobusowy to obecnie 223 pojazdy. Średnia wieku miejskiego autobusu to ok. 8 lat.