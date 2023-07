Samowystarczalne domy bez rachunków? To już się dzieje

Prąd, ciepło i woda w naszych domach mogą być niemal za darmo. Takie budynki, na razie w wersji prototypowej, już powstają. W dodatku technologii, które mogą odmienić nasze życie, pojawia się o wiele więcej.

Nowoczesne technologie mogą odmienić nasze życie. Wystarczy pomyśleć o samowystarczalnych domach, których utrzymanie prawie nic nie kosztuje.

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizuje tego typu projekty w autorskim modelu zamówień przedkomercyjnych. Właśnie powstają demonstratory, później przyjdzie czas na komercjalizację technologii, które mają nie tylko pomóc Polakom i ich portfelom w dobie kryzysu energetycznego, ale przede wszystkim służyć środowisku. Wpisują się też w realizację Europejskiego Zielonego Ładu.

- Przy okazji łamiemy stereotyp, że budynek ekologiczny jest droższy w budowie od tradycyjnego - mówi WNP.PL Wojciech Racięcki, dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami NCBR.

Samowystarczalne domy, w których prąd, woda i ogrzewanie byłyby niemal za darmo - taką wizję przyszłości przedstawiło Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) i postanowiło znaleźć firmy, których technologie umożliwią realizację tego celu. To działania w ramach przedsięwzięcia „Budownictwo efektywne energetycznie i procesowo”.

Technologie dla klimatu, na których skorzystają zwykli ludzie

NCBR wybrało w sumie 9 innowacyjnych technologii, które mają nie tylko pomóc Polakom i ich portfelom w dobie kryzysu energetycznego, ale przede wszystkim służyć środowisku. Wśród nich był wspomniany projekt samowystarczalnego i ekologicznego domu.

- Postanowiliśmy pogodzić wyzwanie neutralności klimatycznej z efektem ekonomicznym zarówno dla przedsiębiorców, którzy oferują technologie, jak i dla ludzi, którzy będą w takim ekologicznym budynku mieszkać. Takie trudne zestawienie tych trzech potrzeb zostało w naszym projekcie uzyskane - mówi WNP.PL Wojciech Racięcki, dyrektor Działu Rozwoju Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami NCBR, dodając, że przy okazji został złamany stereotyp, że budynek ekologiczny jest droższy w budowie od tradycyjnego.

Samowystarczalne i ekologiczne domy wcale nie muszą być drogie

Wybrane w autorskiej formule zamówień przedkomercyjnych firmy pod okiem NCBR przez ostatnie 2-2,5 roku wdrażały swoje technologie ze środków Funduszy Europejskich w ramach Programu Inteligentny Rozwój. W ten sposób powstały demonstratory technologii, które zostaną teraz przedstawione rynkowi.

- Budujemy obecnie budynek senioralny w Rumi, budynek społeczny w Mysłowicach i budynek jednorodzinny we Włocławku, które demonstrują, że budynek ekologiczny o tych samych parametrach może być tańszy albo przynajmniej nie droższy niż tradycyjny - wyjaśnia Wojciech Racięcki.

W dodatku budynki te realizowane są w systemie modułowym, co oznacza, że cały proces technologiczny został przeniesiony do fabryki. Na teren inwestycji wyprodukowany obiekt trafia w kontenerach, gotowy, z pełnym wyposażeniem, łącznie z AGD, meblami i białym montażem. To gwarantuje nie tylko jakość dzięki powtarzalności produkcji na fabrycznych liniach produkcyjnych, ale także daje efekt finansowy dzięki skali produkcji.

- Najważniejsze jednak jest to, że te budynki w późniejszym utrzymaniu są niezwykle tanie, bo produkują więcej energii, niż zużywają mieszkańcy na wszystkie potrzeby - ciepło, podgrzanie wody, klimatyzację, wentylację czy nawet energię dla ładowarek samochodowych. To wszystko jest zapewnione przez samowystarczalny budynek i tych kosztów nie ponoszą mieszkańcy - tłumaczy Wojciech Racięcki.

Co więcej, NCBR w swoim konkursie postawiło przed firmami wyzwanie, żeby taki ekologiczny budynek z pełnym wyposażeniem był tani. Obecnie cena za metr kwadratowy prototypowej wersji z pełnym wyposażeniem kształtuje się na poziomie 6 tys. zł, czyli mniej więcej tyle samo, co budowa tradycyjnego budynku pod klucz. Jednak, jak podkreśla nasz rozmówca, wiele tu się może jeszcze zmienić, bo wraz ze wzrostem skali produkcji rosnąć również będzie jej efektywność.

Ekologiczne i innowacyjne rozwiązania także dla starych budynków

Samowystarczalne, ekologiczne domy to tylko jeden z realizowanych przez NCBR projektów. Centrum postanowiło także znaleźć rozwiązania dla już istniejących budynków, które wymagają termomodernizacji i energetycznej transformacji.

- To wielkie wyzwanie. Obecnie 5 milionów budynków czeka na renowację - podkreśla Wojciech Racięcki.

I nie chodzi tu tylko o prostą termomodernizację poprzez ocieplenie starych budynków. Dużym problemem jest brak wentylacji i zła jakość powietrza w ciepłych pomieszczeniach, co pokazały przeprowadzone przez NCBR badania jakości powietrza w szkole w Lublinie. Wietrząc nagrzane sale, ich użytkownicy marnują bezpowrotnie cenne ciepło.

- Dlatego tu potrzebna jest innowacja, która rozwiąże problem utraty energii nie tylko w szkołach, ale także w mieszkaniach. System, który utrzyma jakość powietrza bez utraty energii. Właśnie taki projekt „Wentylacja dla szkół i domów” kończymy i szukamy partnerów, gmin w Polsce, które zechciałyby z nami stworzyć demonstrator tej technologii - mówi dyrektor NCBR, podkreślając, że Centrum poszukuje obecnie szkoły, w której zainstaluje innowacyjny system wentylacji.

Wśród innych realizowanych przez Centrum projektów, które mogą zrewolucjonizować korzystanie z energii, są także bazujące na polskich surowcach magazyny energii czy systemy magazynowania ciepła i chłodu. NCBR realizuje też projekt ciepłowni przyszłości.

NCBR obecnie poszukuje domów jednorodzinnych, w których zainstaluje innowacyjne systemy wentylacji, magazynowania ciepła i chłodu oraz energii elektrycznej.

Transformacja energetyczna może być szansą dla polskich firm

Wszystkie przedsięwzięcia realizowane są dzięki funduszom unijnym, dlatego uczestniczyć w nich mogły firmy z całej Europy. Ale najlepsze technologie zaprezentowało wiele polskich firm, dla których transformacja energetyczna jest szansą.

- Obecnie mamy globalny reset łańcuchów dostaw, zmieniają się technologie w wielu dziedzinach, nie tylko w energii, ale też w budownictwie, rolnictwie. To wielka szansa dla polskich firm - podkreśla Wojciech Racięcki.

Misja NCBR w tych wszystkich projektach powoli się kończy. Centrum wybrało technologie, wykonywało testy, by potwierdzić ich jakość. Buduje także, dzięki przedsiębiorcom, demonstratory, które mają do danej technologii - czy to samowystarczalnych domów, czy ciepłowni przyszłości, czy magazynów energii - przekonać rynek.

Kolejnym krokiem będzie weryfikacja modelu biznesowego tych przedsięwzięć, pozyskanie niezbędnego finansowania i wreszcie komercjalizacja rozwiązań. Tu na scenę wkroczą kolejne instytucje publiczne, takie jak Polski Fundusz Rozwoju, który prowadzi program akceleracyjny dla firm.

W ten sposób kompetencje NCBR i PFR się uzupełniają, tworząc ścieżkę wsparcia dla rozwoju zielonych rozwiązań technologicznych.