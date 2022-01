Samsung bije rekordy. 9 lutego szczegóły na temat nowego Galaxy

Samsung Electronics pobił zarówno kwartalne, jak i roczne rekordy przychodów w czwartym kwartale 2021 roku, osiągając ok. 11,5 mld dol. zysku operacyjnego przy ok. 63,6 mld dol. przychodów w okresie trzech miesięcy. W całym roku zysk operacyjny firmy wyniósł ok. 42,9 mld dol., a przychody ok. 232,4 mld dol.

Samsung przypisuje 24-proc. wzrost przychodów w ujęciu rocznym zwiększonej sprzedaży takich produktów, jak smartfony, telewizory i urządzenia klasy premium.

W segmencie wyświetlaczy ma nastąpić wzrost napędzany częściowo sprzedażą składanych paneli większej liczbie producentów.

Południowokoreański koncern spodziewa się zwiększenia sprzedaży takich urządzeń, jak nadchodzący Galaxy S i niedawno wydany Galaxy S21 FE.

Galaxy Unpacked