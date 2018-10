Samsung chwali się rekordem mimo słabej sprzedaży smartfonów

Autor: PAP/AH

31-10-2018 13:08

Samsung odnotował rekordowy zysk operacyjny w okresie od lipca do września 2018 r. Wysoki popyt na kości pamięci przeważył nad słabszą sprzedażą smartfonów - podała w środę agencja Associated Press. Koncern spodziewa się słabszych wyników pod koniec roku.

Zysk operacyjny koncernu w minionym kwartale wzrósł o blisko 21 proc. rok do roku do 17,6 bln wonów południowokoreańskich (15,4 mld dolarów) w porównaniu do poprzedniego rekordowego wyniku 15,6 bln wonów w pierwszym kwartale 2018 r. Przychody ze sprzedaży Samsunga w trzecim kwartale roku wzrosły o 5,5 proc. rok do roku do 65,4 bln wonów (57 mld dol.), podczas gdy dochód netto wzrósł o 17,5 proc. do 13,1 bln wonów (11,5 mld dol.).

Zysk operacyjny działu układów scalonych Samsunga wzrósł rok do roku o 37 proc. do 13,65 bln wonów (11,9 mld dol.). Przyczynił się do tego popyt generowany przez urządzenia mobilne i serwery. Mniejszy wzrost odnotowały wyświetlacze Samsunga, zysk operacyjny z których sięgnął 1,1 bln wonów (966 mln dolarów).



Dział IT i komunikacji mobilnej Samsunga odnotował spadek zysku operacyjnego o 32 proc. rok do roku do 2,22 bln wonów (1,9 mld dolarów). Sprzeda urządzeń firmy (m.in. smartfonów) spadła w tym okresie o 10 proc. Samsung zastrzegł, że do zastoju doszło pomimo dużego popytu na flagowy model Galaxy Note 9. Miało to mieć związek z restrukturyzacją linii tańszych telefonów.



Według informacji podanej przez agencję Reutera południowokoreański gigant przewiduje niższe wyniki w czwartym kwartale roku ze względu na spadek popytu na kostki pamięci (po dwuletnim boomie) i wyższe nakłady na marketing związany ze smartfonami w okresie świątecznym.



Pomimo narastającej konkurencji ze strony takich firm jak amerykańskie Apple (zwłaszcza w sektorze telefonów premium) i chińskie Huawei, Samsung pozostaje największym producentem układów pamięci, smartfonów i wyświetlaczy na świecie.