Samsung i Apple pod presją. Umożliwiają naprawę smartfonów

Ruch związany z tzw. prawem do naprawy zaczyna odnosić sukcesy. Samsung to kolejna firma technologiczna po Apple dająca klientom możliwość naprawy własnych urządzeń mobilnych. Dzieje się to pod presją konsumentów, organów regulacyjnych, a nawet prezydenta USA Joe Bidena, aby złagodzić ograniczenia dotyczące naprawiania produktów.

Prawo do naprawy to regulacja, która ma umożliwić naprawianie urządzeń we własnym zakresie lub poprzez odsprzedawanie używanego sprzętu profesjonalistom.

Samsung ogłosił nowy program, który pozwoli użytkownikom niektórych modeli Galaxy na naprawę własnych urządzeń, dając zewnętrznym firmom dostęp do oryginalnych części, narzędzi i wizualnych instrukcji.

Firma Apple ogłosiła program o nazwie Self Repair Service, który umożliwi zakup takich części zamiennych, jak wyświetlacze, baterie i moduły aparatu, a także dostęp do instrukcji naprawy.

Naprawa we własnym zakresie