Samsung inwestuje 500 mln USD w fabrykę wyświetlaczy w Indiach

Firma Samsung zainwestowała 500 mln USD w stworzenie nowej fabryki wyświetlaczy w Indiach. Zakład będzie rozwinięciem działającej już placówki koncernu w mieście Noida na obrzeżach Delhi - podał serwis TechCrunch.

Firma w styczniu zgłosiła taki zamiar lokalnemu regulatorowi. Południowokoreański koncern podał, że zakład produkować będzie ekrany dla smartfonów i szeregu innych urządzeń elektronicznych.

Nowa fabryka stanie na gruncie wydzielonym z terenu istniejącego już zakładu w mieście Noida. Placówka w tym mieście miała być według Samsunga największą na świecie fabryką smartfonów, została otwarta w 2018 r. i wiązała się z kosztem przeszło 700 mln USD.

Zdaniem TechCrunch nowa placówka pozwoli Samsungowi rozszerzyć produkcję lokalną w tym obszarze świata i wykorzystać liczne ulgi podatkowe oferowane przez miasto Delhi, co ważne na rynku, gdzie firma straciła pozycję lidera na rzecz chińskiego Xiaomi.

Obecnie Samsung jest drugim dostawcą smartfonów w Indiach, które same są drugim co do wielkości rynkiem telefonów komórkowych po Chinach, z ok. 500 mln użytkowników. TC przypomniało, że Samsungowi udziały w rynku odbiera także chińska marka Realme. Niektórzy analitycy wskazują, że Realme może przekroczyć sprzedaż koreańskiej firmy w rozliczeniach za kwartał zakończony w grudniu.