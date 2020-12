Samsung może zakończyć produkcję swoich flagowych smartfonów

Południowokoreański koncern Samsung Electronics może zakończyć w 2021 roku produkcję swoich flagowych smartfonów Galaxy Note w związku z załamaniem popytu na droższe modele telefonów – donosi we wtorek agencja Reutera, powołując się na źródła zbliżone do sprawy.

Według trzech niezależnych źródeł, na które powołuje się agencja, w planach Samsunga na 2021 rok nie ma wprowadzenia na rynek nowych wersji smartfonów z serii Galaxy Note. Zamiast tego w rysik S-Pen ma zostać wyposażony inny topowy model firmy: Galaxy S21. Także następna generacja składanych smartfonów Samsunga ma być kompatybilna z S-Penem, który będzie sprzedawany jako osobny produkt. Według informatorów Reutera to właśnie na rozwój gamy modeli składanych zostaną skierowane wygospodarowane dzięki rezygnacji z modeli Galaxy Note środki.

Seria wyposażonych w charakterystyczny rysik S-Pen smartfonów Samsung Galaxy Note zadebiutowała na rynku w 2011 roku. Od początku modele te zajmowały najwyższą półkę w ofercie koncernu. Ich popularność w znacznej mierze przyczyniła się do zdobycia przez Samsunga pozycji lidera wśród światowych producentów smartfonów kosztem Apple'a - ocenia Reuters.

Cytowany przez agencję analityk firmy Counterpoint Tom Kang podkreślił, że w tym roku spodziewany jest spadek globalnej sprzedaży modeli z gamy Galaxy Note o ok. 20 proc. do poziomu 8 mln egzemplarzy. Z kolei liczba sprzedanych na świecie smartfonów z serii Galaxy S ma spaść o ok. 5 mln do poziomu 30 mln sztuk. "Popyt na produkty klasy premium spadł w tym roku i wiele osób nie poszukuje nowych produktów" - stwierdził Kang.

Samsung odmówił agencji Reutera komentowania doniesień.