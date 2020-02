Samsung oferuje dostawy smartfonów do klienta - powodem koronawirus

Koncern Samsung zaczął oferować dostawy smartfonów do klienta, by zminimalizować wpływ epidemii koronawirusa Covid-19 na działanie firmy. Klienci będą mogli poprosić o telefon, by przetestować jego funkcje przez 24 godziny.

Według agencji Reutera koncern chce w ten sposób poradzić sobie m.in. z mniejszym ruchem w sklepach stacjonarnych i stymulować sprzedaż produktów mimo odwołanych wydarzeń promocyjnych. W zeszłym tygodniu firma zaprezentowała nowy model składany Galaxy Z Flip oraz linię Galaxy S20. Dostawy mają funkcjonować w wybranych obszarach Korei Południowej.

Liczba obecnych w sklepach tzw. przestrzeni eksperymentalnych, w których klienci mogą testować telefony przed kupnem, ma być w Korei zmniejszona do dziewięciu - ze 130 zorganizowanych przy krajowej premierze Galaxy Note 10.

Reuters przypomina, że wiele firm z branży smartfonów już odczuwa, lub przygotowuje się na skutki trwającej pandemii koronawirusa z Wuhan. W poniedziałek Apple wskazało, że z pwoodu utrudnień związanych z koronawirusem prawdopodobnie nie spełni założonych celów sprzedaży. Xiaomi musiało zaś przeprowadzić internetową transmisję z premiery nowej linii smartfonów, rezygnując z tradycyjnego wydarzenia na żywo, które skupiłoby dużo osób w jednym miejscu.

Analitycy wskazali, że epidemia może m.in. znacznie obniżyć popyt na telefony w Chinach, nawet o połowę w pierwszym kwartale 2020 r.