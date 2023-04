Samsung ogranicza produkcję półprzewodników. Przepełniony rynek odetchnie z ulgą?

Po niższych od prognoz wynikach w I kwartale Samsung chce poprawić zyskowność swojego biznesu. W tym celu planuje zmniejszyć produkcję półprzewodników.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Samsung Electronics, jeden z czołowych producentów półprzewodników na świecie, ogłosił na początku kwietnia szacunkowe wyniki operacyjne za pierwszy kwartał tego roku. Zyski firmy były niższe od przewidywań, notując prawie 96-proc. spadek w ujęciu r/r, plasując się na poziomie 455 mln dolarów. W celu poprawy zyskowności południowokoreańska grupa planuje znacząco zmniejszyć produkcję półprzewodników.

Kryzys chipowy. Od deficytu do przesycenia rynku

Wybuch pandemii Covid-19 na początku 2020 r. spowodował przyspieszoną digitalizację wielu obszarów życia. Rozwój pracy zdalnej i hybrydowej przyczynił się natomiast do ogromnego zwiększenia popytu na sprzęt elektroniczny, do produkcji którego zaczęło brakować półprzewodników. Przerwane łańcuchy dostaw spowodowały także problemy z dostawami podzespołów z oddalonych od siebie miejsc. W kolejnych miesiącach pandemii mogliśmy już zaobserwować inwestycje w nowe fabryki półprzewodników i rozbudowę mocy produkcyjnych globalnych koncernów, co w efekcie spowodowało widoczne przesycenie rynku, połączone ze spodkiem globalnej koniunktury gospodarczej.

W 2022 r. doszło jednak do uspokojenia sytuacji pandemicznej i ograniczenia potrzeb wielu sektorów gospodarki. Co więcej, konflikt w Ukrainie i szalejąca inflacja spowodowały mocne ograniczenie popytu na dobra konsumpcyjne. W wyniku tego należący do globalnej czołówki produkcji półprzewodników Samsung Electronics odnotował znaczący spadek zysków operacyjnych w pierwszym kwartale tego roku.

Najsłabszy wyniki Samsunga od 14 lat. Koncern musi poprawić zyskowność

Jak podaje portal The Korea Times kwartalne zyski operacyjne spółki spadły poniżej biliona wonów (ok. 767 mln dolarów). To najsłabszy rezultat spółki od 14 lat. Według portalu segment produkcji półprzewodników mógł wygenerować stratę rzędu 4 bilionów wonów (ok. 3 mld USD), która została z kolei zrównoważona przez biznes smartfonów i elektroniki domowej.

Słabe wyniki spowodowane są redukcją popytu konsumenckiego. Jak podaje CNN, globalni kupcy półprzewodników, w tym producenci sprzętu elektronicznego i budujący centra przetwarzania danych, ograniczają zamówienia i dostosowują się do rynkowej stagnacji. W wyniku tego Samsung Electronics zapowiedział już znaczące obniżenie produkcji.

Przewiduje się, że ograniczenie produkcji przez Samsunga może przyspieszyć powrót do trendu wzrostowego branży półprzewodnikowej. W tym roku wiele chipów, w tym pamięć DRAM, będzie notować spadek cen, powodując straty większości producentów. Normalizacja na rynku półprzewodników może zająć jeszcze jakiś czas, a działania czołowego producenta z Korei Południowej dają jedynie światło w tunelu. Z pewnością 2023 r. będzie wymagający dla całej branży.