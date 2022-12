Samsung optymalizuje koszty produkcji składanych smartfonów

Rozłożenie na części najnowszego modelu telefonu Samsunga pokazuje znaczący udział lokalnych komponentów. Dzięki temu południowokoreański producent jest w stanie wyraźnie ograniczyć koszty produkcji i zwiększyć marżę.

Specjaliści z Nikkei oraz firmy Fomalhaut Techno Solutions zdemontowali najnowszy model telefonu Samsunga Galaxy Z Fold 4. Analiza jego komponentów wykazała, że około 50 proc. z nich jest produkowanych w Korei Południowej. Tak znaczący udział lokalnie pozyskiwanych części pozwolił ograniczyć koszty produkcji do poziomu około 670 dolarów, co stanowi poniżej 40 procent ceny telefonu (ok. 1800 dolarów).

Wyniki te zostały porównane do konkurencyjnych produktów. Najnowszy składany smartfon Apple'a - iPhone 14 Pro Max - jest o ponad 500 dolarów tańszy, jednak koszty komponentów sięgają około 46 proc. jego ceny. W przypadku smartfonów chińskich producentów (Huawei i Xiaomi) przy cenach rzędu 1500-2000 dolarów koszt części wynosi 30-40 proc., co wynika z ograniczeń handlowych narzuconych przez USA i konieczności polegania na własnych zasobach.

W modelu Fold 4 znaczna ilość części jest produkowana przez Samsunga. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku zginanych ekranów OLED stanowiących kluczowy element składanych smartfonów. Oprócz tego z własnej produkcji pochodzą także układy pamięci. Z kolei inny południowokoreański producent - LG Energy Solution - jest dostawcą baterii.

Popyt na składane smartfony stale rośnie, zwłaszcza w Chinach, Korei Południowej i Stanach Zjednoczonych. Według przewidywań Counterpoint Research, firmy analitycznej z Hongkongu, w 2022 r. ich sprzedaż wzrośnie o 73 proc. w stosunku do poprzedniego roku. Wykorzystanie lokalnie produkowanych części, jak w przypadku Samsunga, zapewnia większą stabilność dostaw oraz ograniczenie kosztów produkcji, co z kolei pozwala na zwiększenie zysków producenta z marży.