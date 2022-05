Samsung planuje astronomiczne nakłady na inwestycje w półprzewodniki

Samsung chce w ciągu najbliższych 5 lat zainwestować około 356 miliardów dolarów na budowę nowych fabryk półprzewodników oraz rozwój biofarmacji i czystych biotechnologii. Oznacza to zwiększenie nakładów o 101 miliardów dolarów wobec przedstawionych w lecie ubiegłego roku założeń biznesowych.

Samsung chce stać się światowym liderem w produkcji półprzewodników. Obecnie wdrażana jest w kilku fabrykach koncernu na całym świecie nowa technologia wytwarzania mini procesorów, która powinna się upowszechnić w ciągu kilku miesięcy. Na potrzeby tej produkcji, ale także biofarmacji i innych biotechnologii, budowane są w Korei Południowej i na całym świecie nowe fabryki. Dodatkowo koncern jest największym światowym dostawcom smartfonów i także w tej branży planowane są inwestycje w innowacyjne rozwiązania technologiczne.

Chcąc sprostać zapotrzebowaniu na mikroprocesory Samsung postanowił zwiększyć przewidziane na najbliższych 5 lat nakłady finansowe o kolejnych 101 miliardów dolarów. Docelowo, jak ogłoszono w komunikacie, wszystkie projekty mają pochłonąć astronomiczną kwotę 356 miliardów dolarów.

Podczas niedawnej oficjalnej wizyty w Korei Południowej prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden odwiedził jedną z fabryk koncernu. Jak zgodnie ocenili to komentatorzy, był to czytelny sygnał administracji amerykańskiej dający przyzwolenie na zwiększenie zaangażowania w tym kraju. Inwestycje południowokoreańskich firm technologicznych, w przeciwieństwie do ich chińskich odpowiedników, są mile widziane.

Samsung w Stanach Zjednoczonych zatrudnia w tej chwili 20 tysięcy pracowników. W Teksasie kosztem 17 miliardów dolarów powstaje fabryka półprzewodników na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. :Powinna zostać oddana do użytku w końcu 2024 roku.

W Korei Południowej w wielu fabrykach Samsunga pracuje ponad 80 tysięcy osób, a cały koncern ma około 20-procentowy wkład w ogólnonarodowy PKB.

Czytaj także: Samsung zwiększył zysk dzięki półprzewodnikom i smartfonom