Samsung podwaja produkcję ekranów OLED

Samsung, jeden z największych producent smartfonów na świecie, chce utrzymać przewagę także w produkcji ekranów. Jest to odpowiedź na gwałtowny rozwój tej gałęzi przemysłu w Chinach. Sposobem ma być inwestycja w najbardziej rokujące technologie.

4 kwietnia br. odbyło się spotkanie, w którym uczestniczył prezydent Korei Południowej Yoon Suk-yeol oraz prezes Samsung Electronics Lee Jae-yong. W jego trakcie ogłoszono budowę nowej linii produkcyjnej w fabryce tejże firmy pod Seulem. Inwestycja dotyczy zwiększenia produkcji ekranów typu OLED do tabletów i komputerów, a zgodnie z planami ma pochłonąć 3,1 mld dolarów.

Rewolucja w ekranach. OLED zastępuję LCD i LED

OLED, czyli Organic Light Emitting Diode, to rodzaj ekranu produkowanego od 2012 r. Dopiero w ostatnich latach, m. in. za sprawą smartfonów Samsunga, staje się alternatywą dla popularnych ekranów typu LCD i LED. Główna różnica w budowie polega na wykorzystaniu kilkudziesięciu niezwykle cienkich warstw materiału organicznego, które zaczynają świecić w momencie przepływania przez nie prądu. W przypadku, np. ekranu LCD mamy do czynienia z wykorzystaniem zewnętrznego źródła światła.

Dodatkowo ekrany OLED wyróżniają się mniejszą wagą oraz większą odpornością na uszkodzenia. Ich specjalna budowa pomaga również uzyskać o wiele lepszą jakość obrazu, którego cechą charakterystyczną jest wysoki kontrast, dobrze widoczny np. przy wyświetlaniu ciemnych barw.

Korea kontra Chiny. Światowa rywalizacja o rynek ekranów OLED

Obecnie do największych producentów ekranów OLED zaliczany jest wspomniany Samsung, jak i jego koreański konkurent, czyli LG. Według danych Display Supply Chain Consultants za 2022 r., dzięki tym dwóm firmom, Korea Południowa odpowiada za 55 proc. wszystkich wytworzonych ekranów tego typu.

W tyle nie chcą pozostać firmy z Chin, zwłaszcza BOE Technology Group i TCL China Star Optoelectronics Technology (TCL CSOT). Dzięki państwowym subsydiom, oba przedsiębiorstwa zwiększyły swoją produkcję kilkukrotnie, osiągając 43 proc. udziału w rynku. Oprócz samych funduszy przeznaczony na rozwój technologii OLED, Chińczycy od 2018 r. zatrudniali inżynierów wcześniej pracujących dla Samsunga, co niewątpliwie przyczyniło się do rozwoju ich przedsiębiorstw.

Warto też dodać, że Chiny odpowiadają za 67 proc. wszystkich wyprodukowanych ekranów LCD. Osiągnięcie ponad połowy udziałów w rynku ekranów OLED uczyniłoby z Chin największego producenta wyświetlaczy w ogóle. W tym kontekście nowa inwestycja Samsunga stanowi próbę utrzymania pozycji lidera, we wciąż rozwijającym rynku.

