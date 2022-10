Samsung potroi produkcję zaawansowanych półprzewodników do 2027 r.

Gobalni giganci zwiększają swoje ambicje i zwierają szyki w walce o dominację rynku półprzewodników. Południowokoreańskich Samsung ogłosił, że do 2027 r. potroi produkcję zaawansowanych chipów, włączając w to najmniejsze z nich.

Rynek produkcji chipów przeszedł w ostatnich latach mocne turbulencje.

Pandemia dramatycznie zwiększyła zapotrzebowanie na półprzewodniki, co przyspieszyło wielomiliardowe inwestycje w budowę nowych fabryk, szczególnie w Azji i Stanach Zjednoczonych.

Zaostrzona konkurencja sprawia, że Samsung wciska pedał gazu w produkcji półprzewodników.

Rynek produkcji chipów dostarcza w ostatnim czasie mocno różniące się od siebie doniesienia. Z jednej strony analitycy przewidują, że w związku z intensywnym zwiększaniem się mocy produkcyjnych liderów branży, w najbliższych latach możemy mieć do czynienia z przepełnieniem magazynów i znaczącą nadwyżką podaży. Z drugiej strony najwięksi gracze zdają się nie zwalniać tempa i śmiało planują inwestycje, które pozwolą im na zachowanie rynkowej dominacji.

Samsung ogłosił plan trzykrotnego zwiększenia produkcji zaawansowanych półprzewodników do 2027 r.

Jak donosi “Nikkei Asia” na początku października b.r. południowokoreański Samsung ogłosił plan trzykrotnego zwiększenia produkcji zaawansowanych półprzewodników do 2027 r. Ma być to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na specjalistyczne chipy wykorzystywane w komputerach o wysokich mocach obliczeniowych, narzędziach opierających się na sztucznej inteligencji, a także w ramach rozwoju sieci 5G i nadchodzącej 6G.

Celem Samsunga jest osiągnięcie pozycji globalnego lidera produkcji półprzewodników na świecie

W czerwcu tego roku Samsung rozpoczął masową produkcję chipów 3 nm. Jak podaje “Bloomberg” w ten sposób południowokoreański czebol wyszedł na czoło wyścigu technologicznego, wyprzedzając największego konkurenta- tajwański TSMC. Produkcja coraz mniejszych półprzewodników pozwala na zwiększenie osiągnięć obliczeniowych przy malejących rozmiarach sprzętu komputerowego. Według zapowiedzi Koreańczyków do powinni być oni zdolni do produkcji 2 nm. chipów do 2025 r., a dwa lata później 1,4 nm. Osiągnięcie tak niewielkich rozmiarów wiążę się z koniecznością kompresji tranzystorów na ekstremalnie małej powierzchni.

Celem Samsunga jest osiągnięcie pozycji globalnego lidera produkcji półprzewodników na świecie, a służyć temu ma przewaga w rozwoju tych najbardziej zaawansowanych technologicznie. Analitycy portalu “Techwire Asia” zauważają jednak, że koncentracja na tym polu może być niewystarczająca do dominacji biznesowej.Zaletą ich największego konkurenta, tajwańskiego TSMC, jest bowiem doświadczenie w budowaniu relacji z firmami, dla których Tajwańczycy wykonują zlecenia produkcyjne.

Samsung radzi sobie na tym polu znacznie gorzej, skupiając się w dużej mierze na produkcji chipów na potrzeby własnej grupy biznesowej. Nierzadko południowokoreański gigant konkuruje z firmami, dla których potencjalnie mógłby być podwykonawcą. Według “Nikkei Asia” odzwierciedlają to dane rynkowe, zgodnie z którymi na rynku produkcji na zlecenie (foundry market) udział Samsunga spadł w drugim kwartale z 15 do 13 proc., podczas gdy TSMC zwiększył z 54 do 56 proc. Przyszłość pokaże, czy droga zaawansowanych technologii będzie wystarczająca, aby południowokoreańskiemu gigantowi udało się zmniejszyć ten dystans

