Samsung SDI przewiduje wzrost sprzedaży baterii samochodowych w 2. połowie roku

Południowokoreański producent baterii samochodowych Samsung SDI spodziewa się dużego wzrostu sprzedaży swoich towarów w drugiej połowie 2020 r. Spółka opiera te prognozy na rosnącym wsparciu dla elektromobilności ze strony rządów kolejnych europejskich krajów.

Pozytywne prognozy spółki wchodzącej w skład Grupy Samsung zostały ogłoszone przy okazji sprawozdania za okres kwiecień-czerwiec 2020 r. Zgodnie z ogłoszonym we wtorek raportem zyski netto Samsung SDI spadły w minionym kwartale o 70 proc. w ujęciu rdr. do 47,7 mld wonów (ok. 39,9 mln USD) przy wzroście przychodów o 6,4 proc. do 2,559 bln wonów (2,13 mld USD). Zyski operacyjne za trzy miesiące do końca czerwca spadły o 34 proc. do 103,81 mld wonów (ok. 86,5 mln USD).

Mimo wyników słabszych niż spodziewane przez obserwatorów rynku, co firma tłumaczy konsekwencjami pandemii COVID-19, Samsung SDI przewiduje poprawę w drugiej połowie roku. Mają się do tego przyczynić programy wspierania elektromobilności wdrażane przez kolejne europejskie państwa w ramach pakietów pomocowych mających przyśpieszyć wyjście krajowych gospodarek z recesji, a zarazem pomóc w sprostaniu celom klimatycznym. Na przyśpieszony rozwój infrastruktury dla pojazdów na baterie i zwiększenie dopłat do zakupu nowych samochodów elektrycznych zdecydowały się już m.in. Francja i Niemcy.

Samsung SDI produkuje baterie litowo-jonowe m.in. na użytek samochodów z napędem elektrycznych. Z jej produktów korzystają m.in. BMW, Volvo oraz Grupa Volkswagen, a także firma Akasol. W Europie baterie spółki powstają w węgierskim mieście Goed, ok. 30 km od Budapesztu. Obecnie trwają prace nad drugą fabryką w tamtejszym kompleksie. Do 2030 r. Samsung SDI ma zainwestować na Węgrzech do 917 mln euro i stopniowo podnieść produkcję baterii do 18 mln miesięcznie (6 mln w pierwszej i 12 mln w drugiej fabryce).