Samsung szuka dostawców z Polski

W Poznaniu 26 listopada odbywają się targi EU Sourcing Fair 2019. To inicjatywa Samsung Electronics Poland Manufacturing, w ramach której do Polski zaproszono ponad 80 firm – dostawców i producentów komponentów do sprzętu AGD z regionu. Celem EU Sourcing Fair 2019 jest nawiązanie nowych relacji biznesowych i rozwój sieci dostawców komponentów do urządzeń AGD o produkty spoza Azji.