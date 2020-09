Samsung udostępni serwis streamingowy na niektórych smartfonach

Od środy użytkownicy najnowszych modeli Samsunga uzyskają na swoich telefonach dostęp do darmowego serwisu streamingowego firmy, czyli TV Plus. Dzisiaj usługa dostępna jest w 10 krajach na świecie, ale koncern już zapowiada ekspansję na nowe rynki.

Dotychczas umożliwiające użytkownikom strumieniowanie programów multimedialnych w czasie rzeczywistym usługa TV Plus dostępna była jedynie na telewizorach Samsung Smart TV. Teraz południowokoreański koncern postanowił udostępnić ją także na najnowszych modelach swoich smartfonów. Od środy dostęp do Plus TV mają więc użytkownicy Galaxy Note20, Galaxy S20, Galaxy Note10 i Galaxy S10.

Usługa obecnie dostępna jest w 10 krajach: Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Szwajcarii, Austrii, Korei Płd. i Tajlandii. Samsung zapowiada jednak, że w najbliższych miesiącach chce rozszerzyć ją także na inne rynki.

Plus TV, podobnie jak tradycyjna telewizja, umożliwia odbiorcom śledzenie programów na żywo. Darmowa, finansowana z pieniędzy reklamodawców usługa cieszy się coraz większą popularnością wśród użytkowników, których liczba w czasie pandemii COVID-19 wzrosła nawet dwukrotnie. Dzisiaj TV Plus jest piątą pod względem popularności aplikacją Samsunga i drugą jeśli chodzi o darmowe serwisy wideo.

Samsung już wcześniej podejmował próby zainwestowania w serwisy streamingowe. W 2014 r. koncern uruchomił usługę Milk Music i Milk Video, te nie zdobyły jednak zainteresowania użytkowników i zostały zamknięte. Serwis TV Plus powstał w 2016 r. jako pewna forma eksperymentu - w USA funkcjonował na początku jedynie jako cyfrowa wypożyczalnia wideo i tylko w Korei Płd. wszedł na rynek jako serwis streamingowy.