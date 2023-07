Samsung w jednej trzeciej drogi do zeroemisyjności

Firma Samsung Electronics przekazała, że jest blisko 33 proc. zeroemisyjności w swoich działaniach gospodarczych. Właśnie osiągnęła 31 proc. tego wskaźnika. Cel to całkowita zeroemisyjność.

Firma ma za sobą imponującą poprawę wskaźnika. Jeszcze kilka lat temu nie mogła mówić o jakiejkolwiek zeroemisyjności.

Ostatnie dwa, trzy lata to znaczne nakłady inwestycyjne poczynione przez Koreańczyków.

W firmie rośnie świadomość, że należy działać bardziej aktywnie, aby poprawić wynik.

Obok działań ograniczających emisję CO2 firma chce używać swoich odpadów, jako surowca.

Samsung przyspiesza w działaniach mających uczynić z koncernu przedsiębiorstwo oparte o zrównoważony rozwój i zeroemisyjne. Ostatnie kroki, jakie firma podjęła w tym kierunku miały miejsce w 2022 r. Właśnie dają efekty.

Jak podał portal thenationalnews.com, koreański koncern, będący globalnym producentem telefonów komórkowych, stawia sobie za cel być przedsiębiorstwem zeroemisyjnym już w 2030 r. Wobec faktu, że raptem dwa lata temu wskaźnik o jaki walczy firma był na poziomie 11 proc. inwestycje podjęte w 2022 r. już dały realny efekt. Równy 20 proc. w raptem dwa lata. Jeśli takie tempo się utrzyma, cel wydaje się w zasięgu ręki.

Taki pozytywny obraz wyłania się z raportu, jaki firma przedstawiła właśnie do publicznej wiadomości.

Co pozwoliło na tak zauważalne zmiany?

Po pierwsze Samsung inwestuje w odnawialne źródła energii (OZE). Zrobił tak w swoim kompleksie brazylijskim i w podobnych lokalizacjach w Indiach i w Wietnamie. To pozostaje w ścisłym połączeniu ze strategią marki, aby w 2027 r. wszystkie jej operacje, poza Koreą, były napędzane z OZE.

Na stronie firmy można dowiedzieć się, że na przykład 36 proc. budynków jakie posiada koncern w USA spełnia rygorystyczne wymogi amerykańskiego certyfikatu ENERGY STAR. Przyznaje go Amerykańska Agencja ds. Ochrony Środowiska (EPA ang. Environmental Protection Agency). Kolejnym krokiem w poprawie wydajności i emisyjności nieruchomości firmy jest zwiększanie udziału tego procentu w ramach posiadanych i eksploatowanych lokalizacji.

Koreańczycy planują kolejne inwestycje. Oto kilka szczegółów

W nadchodzących latach Samsung chce zainwestować 5 miliardów 300 milionów dolarów w działalność i infrastrukturę, których celem jest poprawa ochrony środowiska i wydajności energetycznej fabryk i instalacji koncernu, nie tylko w USA, ale na całym świecie.

- Rosnące ryzyka związane ze środowiskiem naturalnym i zagrożenia natury społeczno-gospodarczej tylko wzmocniły nasze przekonanie, że musimy rozwijać zrównoważony rozwój - mówił o tych działaniach koncernu Jong-hee Han, który jest jednym z wiceprezesów koreańskiego koncernu elektronicznego. Dodawał, że w kontekście roku 2030, który jest celem zeroemisyjności dla marki, Samsung chce go osiągnąć swoimi rodzimymi technologiami. Pomagać w tym ma także postępujące wykorzystanie odpadów, jako surowca, w produkcyjnej działalności firmy.

Jakie będą kolejne kroki firmy? Jest ich kilka, a oto najważniejszy

Obok koniecznych i znacznych inwestycji Koreańczycy chcą też, aby ich działania miały bardziej namacalny wymiar. Chcą pokazać, jak ograniczą emisję gazów w produkcji, jak zbierają i będą zbierać odpady ze swoich procesów produkcyjnych, jak zmniejszą zużycie wody w swoich projektach.

Samsung to firma z branży elektronicznej, której główne produkty to elektronika użytkowa, konsumencka. Firma produkuje telefony komórkowe, akcesoria i mniejszą elektronikę dla tych urządzeń. W swojej ofercie ma także: baterie, systemy do zarządzania i przechowywania energii, ekrany w technologiach LED, oferuje specjalistyczny sprzęt medyczny, półprzewodniki do różnych układów elektronicznych, dyski twarde do komputerów, drukarki, aparaty fotograficzne. Firma prowadzi na całym świecie sprzedaż detaliczną i serwis swoich urządzeń.