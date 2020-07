Samsung ze wzrostem zysków w II kwartał

Południowokoreański koncern Samsung Electronics szacuje, że jego zyski operacyjne w okresie kwiecień-czerwiec 2020 r. wzrosły o ok. 23 proc. rdr. Producent wiąże to z wysokim popytem na czipy pamięci napędzanym przez zakup sprzętu do pracy zdalnej w czasie pandemii.

Samsung jest największym na świecie dostawcą półprzewodników wykorzystywanych w smartfonach, komputerach i innych urządzeniach. Czipy pamięci firmy są stosowane m.in. w komputerach osobistych i infrastrukturze serwerowej niezbędnych, by osoby poddające się izolacji w związku z trwającą pandemią COVID-19 mogły pracować z domu.

Wtorkowe ogłoszenie Samsunga zawiera jedynie informacje szacunkowe i poprzedza szczegółowe sprawozdanie za kwartał zakończony w czerwcu, które zostanie opublikowane 30 lipca. Koncern spodziewa się wykazać za ten okres zysk operacyjny na poziomie 8,1 bln wonów (6,8 mld USD) przy obniżonych o 7 proc. rdr. przychodach rzędu 52 bln wonów (43,6 mld USD).

Południowokoreański producent elektroniki przewidywał wywołany pandemią spadek sprzedaży w drugim kw. 2020 r. jeszcze w kwietniu, przy okazji publikacji sprawozdania za pierwsze trzy miesiące roku. W tym okresie spółka notowała wzrost zysków operacyjnych o 3,4 proc. - przypomina agencja Associated Press.

Pandemia sprzyja sprzedaży podzespołów, ale odbija się na innych kategoriach produktowych Samsunga, w szczególności smartfonach i telewizorach.