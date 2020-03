San Vicente Acquisition LLC kupi Grindr za 608 mln USD

Chiński właściciel portalu randkowego Grindr dla osób LGBT sprzeda go za 608 mln USD grupie inwestycyjnej San Vicente Acquisition LLC. Zbycie firmy nakazał amerykański Komitet ds. Inwestycji Zagranicznych (CFIUS), według którego serwis stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Firma gamingowa Beijing Kulun Tech, właściciel Grindr, poinformowała, że zgodziła się sprzedać platformę za 608,5 mln dolarów grupie inwestycyjnej San Vicente Acquisition LLC. Na jej czele - według informatorów agencji Reuters - stoi James Lu, były pracownik Amazona i były szef największej w Chinach wyszukiwarki internetowej Baidu.

Grindr założony w 2009 r. przez Joela Simkhai'a w Los Angeles w Kalifornii, został w 2016 r. częściowo odkupiony przez Kulun; chiński koncern nabył wówczas 60 proc. udziałów w firmie. Wówczas amerykański Komitet ds. Inwestycji Zagranicznych (CFIUS) nakazał jedynie standardowy przegląd bezpieczeństwa, który musiały przejść lokalne firmy przejęte przez zagranicznych inwestorów, m.in. pod kątem tego czy wykorzystywana technologia może mieć zastosowanie wojskowe.

W 2018 r. Kulun dokupił pozostałe udziały w portalu. W tym samym czasie CFIUS zaostrzył kontrole wobec zagranicznych właścicieli amerykańskich firm i zaczął analizować Grindr'a pod kątem zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa. W ubiegłym roku CFIUS uznał, że portal może wykradać dane swoich amerykańskich klientów, w tym ich prywatne wiadomości czy np. informacje o tym czy są nosicielami HIV, i nakazał Kulum zbycie firmy do czerwca 2020 r.

Do tego w ubiegłym roku Kulun przeniósł sporą część operacji dotyczących Grindr'a do Pekinu oraz umożliwił chińskim programistom dostęp do danych aplikacji. Co prawda, po decyzji CFIUS o zbyciu firmy, koncern zamknął biuro w Pekinie i odseparował portal od innych, podległych sobie spółek to jednak nie przekonało amerykańskich władz.

Grindr ma ponad 4,5 mln aktywnych użytkowników dziennie i nazywa siebie największym na świecie portalem społecznościowym dla gejów, lesbijek, osób biseksualnych i transgenderowych.