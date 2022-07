Sanacja przynosi efekty. Komputronik z 70-proc. wzrostem zysku

Komputronik opublikował końcowe, skonsolidowane wyniki finansowe za ostatni rok obrotowy, przypadający na okres od kwietnia 2021 roku do marca 2022 oku. W tym czasie grupa osiągnęła niemal 30 mln zł zysku operacyjnego i 14,9 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 70 proc. w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Grupa Komputronik osiągnęła w okresie od kwietnia 2021 roku do marca 2022 roku 1,773 mld zł przychodów ze sprzedaży, zysk operacyjny wyniósł 29,95 mln zł, a zysk EBITDA - 50,3 mln zł, wobec 43,5 mln zysku rok wcześniej.

- Dobra koniunktura rynkowa, a także skuteczne przeprowadzenie procesu sanacyjnego sprawiły, że Komputronik wzmacnia swoją pozycję na rynku. Pod koniec kwietnia sędzia-komisarz wydał postanowienie w sprawie przyjęcia układu. Obecnie spółka czeka na wyznaczenie terminu rozprawy, podczas której, sąd ostatecznie wyda postanowienie zatwierdzające układ. Będzie to równoznaczne z zakończeniem procesu restrukturyzacyjnego spółek Komputronik i Komputronik Biznes – mówi Wojciech Buczkowski, prezes Komputronika.

Jak podkreśla, poprzedni rok był bardzo dobry zarówno dla polskiej spółki z Poznania, prowadzącej sieć sklepów oferujących m.in. sprzęt komputerowy i urządzenia AGD oraz RTV, jak i dla całej branży.

- Pomimo trudności spowodowanych trwającą jeszcze w poprzednich miesiącach pandemią skutecznie radziliśmy sobie z przerwanymi łańcuchami dostaw i ograniczoną dostępnością sprzętu. Dzięki wdrożonej strategii oraz zwiększeniu wydatków marketingowych udało nam się pozyskać nowych klientów, co przełożyło się na większą sprzedaż. Jesteśmy obecnie u progu zakończenia postępowania restrukturyzacyjnego, czekamy tylko na wyrok sądu. Będzie to dla nas milowy krok, ponieważ ułatwi nam dalszy rozwój firmy i pozwoli wzmocnić naszą pozycję w branży - komentuje Wojciech Buczkowski.

Komputronik planuje rozwój innowacyjnych usług okołosprzedażowych oraz dalsze poszerzanie oferty laptopów, smartfonów i urządzeń smart home. Zgodnie z przyjętą strategią, firma planuje odzyskać swoje udziały w polskim rynku elektroniki.