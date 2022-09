Sankcje USA pomogły Chinom. Teraz mają zupełnie nową technologię

Chinom są już w stanie budować chipy w technologii 7 nm. Osiągnęły to mimo sankcji USA, co każe się zastanowić nad ich skutecznością.

USA spróbowały odebrać chinom dostęp do najnowocześniejszych technologii dotyczących chipów.

Chiny zmobilizowały środki własne i osiągnęły w kwestii chipów szybsze postępy niż Tajwan czy Korea Południowa.

Zanim w Państwie Środka osiągnięto sukces, doszło jednak najpierw do defraudacji środków na dużą skalę.

Kiedy 29 sierpnia kanadyjski portal Tech Insights potwierdził swoje wcześniejsze doniesienia o tym, że chińska firma SMIC jest w stanie samodzielnie produkować chipy w technologii 7 nm, w mediach wybuchła burza. Podkreślano zagrożenie jakie niesie to dla USA i szerzej Zachodu.

Zwrócono też uwagę, że przeskok z technologii 14nm do 7 nm zajął SMIC tylko dwa lata, podczas, gdy tajwańskie TSMC potrzebowało na to trzech a koreański Samsung aż pięciu lat. Wszystko to razem świadczy, że sankcje amerykańskie są niezbyt skuteczne.

Stany Zjednoczone próbowały ograniczyć dostęp Chin do najnowocześniejszych chipów

W kontekście szybkiego chińskiego postępu badań i wdrożeń w zakresie technologii chipów podnoszone są kolejne amerykańskie inicjatyw. Najważniejsze to amerykański Chips and Science Act, próba wymuszenia przez USA na niderlandzkim ASML Holdings blokady sprzedaży maszyn litograficznych używanych do produkcji zaawansowanych chipów (na dzień dzisiejszy ASML jest jedynym producentem takich maszyn na świecie), czy też ogłoszone świeżo zakazy sprzedaży do Chin chipów SI od Nvidia Corp oraz AMD.

Czy kolejne sankcje będą wystarczające – biorąc pod uwagę dotychczasowe doświadczania – można w to wątpić. Co więcej, tak naprawdę to dopiero nałożenie sankcji na firmę Huawei i odcięcie tej firmy od procesorów niezbędnych do produkcji telefonów komórkowych w technologii 5G spowodowało gwałtowne zainteresowanie ze strony państwa chińskiego samodzielnym rozwoju zdolności do produkcji chipów.

Sukces chińskich prac poprzedziła poważna defraudacja pieniędzy

Działanie przeciwko Huawei zostało przez władze Chin odebrane jako próba „zaduszenia” („ka bozi”) gospodarki chińskiej. To zaś wywołało reakcję i próby rozwoju samodzielnych technologii.

Nie było to ani łatwe, ani oczywiste. Co prawda już w 2014 roku założono National Integrated Circuit Industry Investment Fund, który w partnerstwie z Tsinghua Unigroup miał pracować nad opracowaniem technologii chipów, jednak do 2019 r. działalność była raczej pozorowana. Pomimo wpompowania co najmniej 100 miliardów dolarów, efekty były nieznaczne, zaś część środków zdefraudowana. Z tego powodu w ostatnich miesiącach aresztowano Zhao Weiguo, byłego szefa Tsinghua Unigroup, oraz wielu wysokich urzędników związanych z obiema instytucjami, w tym Xiao Yaqing – Ministra Przemysłu i Technologii Informacyjnych.

W praktyce dopiero sankcje dla Huaweia spowodowały reakcję i realny postęp badań i wdrożeń. Co więcej, część komentarzy technicznych sugeruje, że SMIC zdołało wyprodukować chipy 7 nm używając maszyn litograficznych starszej generacji, czy też alternatywnych procesów. To zaś oznacza, że Chiny będą w stanie produkować samodzielnie chipy bez zachodniego know-how, a tym samym nie będzie możliwe zablokowanie tej produkcji.

Na tym tle tym bardziej aktualne staje się pytanie czy sankcje są właściwą drogą – powodują szybko postępujące technologiczne uniezależnienie się Chin od świata Zachodniego, co zamiast ograniczać rywalizację pomiędzy mocarstwami tylko ją wzmaga. Dodatkowo zwiększa to zagrożenie powstaniem „dwóch systemów” wzajemnie niekompatybilnych technologii, co oznaczałoby olbrzymie koszty gospodarcze dla świata.