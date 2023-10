Indie mogą wkrótce zdetronizować Chiny jako największy i najatrakcyjniejszy rynek gamingowy świata. W grze miliardy dolarów.

Indyjski rynek gamingowy cieszy się coraz większym zainteresowaniem międzynarodowych podmiotów z branży.

Jeśli do niedawna traktowano Indie głównie jako miejsce do pozyskania kooperantów przy rozwoju kolejnych tytułów, to obecnie coraz częściej to rynek, gdzie firmy chcą znajdować graczy, czyli użytkowników i klientów. Społeczeństwo jest młode, coraz bardziej zamożne i chętnie spędza wolny czas w sieci.

Jakie są szanse i wyzwania na tym rynku?

We wrześniu japońskie studio gamingowe Capcom, znane z produkcji takich gier jak Resident Evil, Street Fighter czy Monster Hunter, zakomunikowało o zwiększeniu zaangażowania w sprzedaż i marketing na rynku indyjskim.

Firma ta poszła w ślad za takimi podmiotami, jak singapurski Ampverse, który znacząco powiększa zatrudnienie w indyjskich biurach, tajwański Softstar Entertainment czy chiński Tencent, starający się o powrót na ten największy południowoazjatycki rynek.

Demografia i gospodarka Indii przyciąga nowych graczy rynku gamingowego

Za zwiększenie wagi subkontynentu w planach rozwoju firm stoją trzy podstawowe przesłanki. Po pierwsze: demografia. Indie stały się w tym roku najludniejszym państwem globu - z ponad 1,4 mld mieszkańców.

Po drugie: rozwój. Ze wzrostem gospodarczym powyżej 6 proc. rocznie pozostają najszybciej rozwijającą się spośród dużych gospodarek świata.

Po trzecie - powiększająca się społeczność online: wraz z rozwojem ekonomicznym wzrasta również liczba internautów. Obecnie około 840 mln ludzi korzysta z sieci, a w najbliższych latach – jeśli utrzymają się dotychczasowe trendy - będzie ich ponad miliard.

Według specjalistycznego portalu Inc42 prawie połowa z indyjskich internautów – czyli ponad 430 mln osób - gra w sieci. Kalifornijska firma badania rynku gamingowego Niko szacuje wzrost tej liczby do ponad 640 mln w ciągu następnych czterech lat.

Równolegle będzie prawdopodobnie rosła wartość pieniędzy pozostawianych przez graczy w internecie - z obecnych 860 mln dolarów do ponad 1,5 mld w 2027 r. Te prognozy nie dotyczą gier z popularnej w Indiach kategorii real money.

Indyjski rynek gier ma swoją specyfikę. Trzeba się do niej dostosować

Haruhiro Tsujimoto z japońskiego Capcoma uważa, że za dziesięć lat firma sprzedawać będzie więcej gier w Indiach niż w Chinach. Wedle firmy badawczej Niko na subkontynencie będzie wprawdzie mniej graczy niż w Państwie Środka (641 mln wobec 729 mln w 2027 r.), ale - ze względu na regulacje, zamknięcie rynku i potęgę miejscowej chińskiej konkurencji - to Indie wydają się obecnie bardziej perspektywiczne dla międzynarodowych graczy.

Jednak twórcy i dystrybutorzy gier powinni pamiętać, że Indusi, którzy w znacznej części pojawili się na rynku gier wideo dopiero w ciągu ostatniej dekady, rzadko używają przy tej rozrywce konsol, pecetów czy laptopów.

Królują gry online na komórki lub tablety, stanowiące podstawowe wyposażenie prawie 97 proc. graczy. Co ciekawe: ten trend w ostatnich latach się nasila – wedle badań międzynarodowej firmy doradczej KPMG z 2017 r. 85 proc. graczy korzystało wtedy głównie z telefonów.

Obecnie wydaje się, że ten trend rozwoju rynku może być w Indiach trwały. Oczywiście producenci konsol do gier się starają – podobnie jak na całym świecie – nakłaniać do zakupu sprzętu poprzez premiery oczekiwanych tytułów dostępne tylko na ich urządzeniach. Ale inni – jak wspomniany Capcom – przystosowuje własne produkcje do mobilnych urządzeń o nie najwyższych parametrach, a także współpracuje z lokalnymi producentami sprzętu w celu domyślnego wgrywania niektórych gier na sprzedawane urządzenia.

Inną cechą charakterystyczną induskich gamerów jest ich „oszczędność”: królują gry darmowe, a jedynie nieco ponad 30 proc. użytkowników wydaje pieniądze, kupując gry lub w trakcie grania (in-game). Na rynkach rozwiniętych znacznie większy odsetek graczy przejawia skłonność do zakupów - na przykład po to, by nabyć ulubionego „skina” w Fortnite.

Kolejnym istotnym dla producentów gier wskaźnikiem rynku indyjskiego jest - według Nico - to, że więcej niż dwóch na trzech graczy angażuje się tam w e-sport (zarówno w wersji online, jak i zawodów stacjonarnych). Dlatego np. wspomniany Ampverse organizuje cykl rozgrywek College Rivals, które skupiają fanów e-sportu w prestiżowych centrach akademickich, jak Mumbaj, Nowe Delhi, Hyderabad czy Pune. Przyciągają one nie tylko możliwością rywalizacji w dość ekskluzywnym towarzystwie, ale także rosnącą pulą nagród.

Co może pójść nie tak w podboju indyjskiego rynku gamingowego?

Rosnącą popularność gier wideo online dostrzegł też rząd indyjski. Stara się uregulować sektor - podobnie jak inne części gospodarki cyfrowej. Deweloperzy gier muszą się dostosować do rosnącej liczby przepisów, w tym dotyczących konieczności przechowywania danych obywateli w Indiach bądź specyficznych wymogów dotyczących moderacji treści na forach internetowych.

Do tego dochodzą regulacje mające zmniejszyć zagrożenia związane z relatywnie niskim poziomem zabezpieczeń sprzętowych oraz świadomości użytkowników, co wystawia ich na nowe niebezpieczeństwa, związane z wyłudzeniami, kradzieżą, hazardem czy wyłudzeniem cybertożsamości i danych.

Z tych powodów w kwietniu 2023 r. Ministerstwo Elektroniki i Technologii Informacyjnych (MeitY) powiadomiło o nowych zasadach dotyczących gier online, które dzielą je na dwie kategorie: gry online „na prawdziwe pieniądze” (real money), które są zarejestrowane w organizacjach mających na celu samoregulację (SRO - Self-Regulatory Organisations), oraz te, z których korzystanie nie wiąże się z użyciem pieniędzy.

W nowych zasadach zakazano wszelkich gier online obejmujących zakłady i hazard. Ministerstwo dokładniej zdefiniowało pośredników w grach online i ich obowiązki, określiło wymogi zgody rodziców w przypadkach osób niepełnoletnich oraz mechanizmach rozpatrywania skarg i dochodzenia roszczeń.

Wreszcie przepisy przewidziano powołanie trzech organizacji składających się z przedstawicieli branży, pedagogów i innych ekspertów, którzy są odpowiedzialni za podejmowanie decyzji, które gry online są dozwolone - i od jakiego wieku.

Regulacje na razie w znaczącym stopniu dotyczą gier uwzględniających użycie prawdziwych pieniędzy, ale w przyszłości spodziewać się można większej jeszcze liczby przepisów, dotyczących pozostałych tytułów.

Rządowe zainteresowanie ma potencjalnie jednak nie tylko korzystne strony dla firm czy klientów. Przykładów dostarcza najnowsza historia... Po starciach granicznych z Chińską Republiką Ludową w 2020 r. to sam potężny indyjski resort telekomunikacji (MeitY) w ciągu kliku tygodni nakazał wycofanie ze sklepów internetowych wszystkich chińskich aplikacji, włączając w to także gry, powołując się na względy bezpieczeństwa narodowego. Wkrótce lista zakazanych programów urosła do kilku setek. Obecnie wielkie koncerny chińskie, jak Tencent, starają się wracać na rynek indyjski za pomocą spółek zarejestrowanych w państwach trzecich.

Działania indyjskiego rządu z ostatnich tygodni – jak choćby anulowanie wiz obywatelom Kanady (w odpowiedzi na oskarżenia o zlecenie przez Nowe Delhi zabójstwa politycznego) – są jeszcze jednym potwierdzeniem, że największe państwo subkontynentu dość łatwo przenosi spory międzynarodowe na różne dziedziny życia, w tym na gospodarkę.

Jednakże - mimo ryzyka - większość deweloperów gier z optymizmem spogląda w przyszłość na rynku indyjskim. Nadzieje firm gamingowych wiążą z długotrwałymi trendami społecznymi.

Obecne pokolenie studentów szkół wyższych, którzy chętnie korzystają z tego rodzaju rozrywki, kiedy będzie starsze i zamożniejsze, prawdopodobnie jeszcze chętniej wyda pieniądze online, w tym na gry. Zauważalny trend spadku dzietności w indyjskich rodzinach – w tej chwili przypada średnio już niewiele ponad dwoje dzieci na kobietę w wieku rozrodczym – będzie zaś owocował większą pulą czasu wolnego i rosnącymi nadwyżkami w budżetach domowych.